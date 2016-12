Kelly McGillis s-a căsătorit cu partenera ei de viaţă

Actriţa americană Kelly McGillis, starul din filmul “Top Gun”, s-a căsătorit cu partenera ei de viaţă, directorul de vânzări Melanie Leis, la un an după ce a declarat că este lesbiană. Potrivit publicaţiei “New York Times”, căsătoria civilă a fost oficiată miercuri, de judecătorul Robert T. Zane III, la Collingswood Municipal Court din New Jersey. Kelly McGillis, în vârstă de 53 de ani şi Melanie Leis, în vârstă de 42 de ani, s-au cunoscut în anul 2000. Melanie Leis este directorul de vânzări al companiei Independence Communications din Philadelphia. Pe atunci, Melanie Leis lucra în barul restaurantului din Key West (Florida) pe care McGillis îl deţinea împreună cu cel de-al doilea ei soţ, Fred Tillman, cu care are două fiice, Kelsey Laure, în vârstă de 20 de ani şi Sonora Ashley, în vârstă de 17 ani. În mai 2009, Kelly McGillis a anunţat că este lesbiană, punând astfel capăt zvonurilor referitoare la orientarea sa sexuală, care au circulat timp de mulţi ani în presa internaţională.