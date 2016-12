Kelly Rowland, invidioasă pe Beyonce

Cântăreaţa americană Kelly Rowland a lansat o nouă melodie cu o puternică încărcătură emoţională, în care vorbeşte despre sentimentele de invidie faţă de fosta ei colegă de trupă Beyonce, cât şi despre o relaţie din trecut în care a fost abuzată. În single-ul lansat de artista de 32 de ani în urmă cu două zile, ”Dirty Laundry”, în traducere Rufe murdare, Kelly Rowland vorbeşte despre succesul imens al lui Beyonce, fosta colegă din trupa Destiny\'s Child, prin versurile: ”Când sora mea era pe scenă / Eu eram furioasă / O pasăre în cuşcă, nu ai şti niciodată cu ce am avut de-a face / Am mers pe drumuri separate, dar am fost fericită că a fost grozavă”. Kelly Rowland continuă cu versurile despre perioada în care Beyonce începuse să se bucure de un succes mai mare decât fostele ei colegi de trupă: ”Dulce-amărui, / Ea era sus, eu eram jos / Nu mint, mă bucur pentru ea, dar eu ce fac acum?”. Pe de altă parte, cântăreaţa povesteşte şi despre o relaţie în care a fost abuzată: ”Eram închisă în casa asta, minţind-o pe mama / Mă gândeam că nu putea fi mai rău, în timp ce amplificam drama / Am început să chem oameni din cauza lui, eram bătută / Lovea fereastra de parcă eram eu, până s-a sfărâmat”. Piesa ”Dirty Laundry” este cel mai recent single de pe al patrulea album al lui Kelly Rowland, intitulat ”Talk a Good Game”, care va fi disponibil în magazinele din SUA din 18 iunie.

Beyonce nu a dat semne că s-ar lăsa impresionată de sentimentele pe care i le poartă Kelly Rowland. Beyonce a afirmat că lucrul de care se teme cel mai tare este faptul că fiica sa Blue Ivy ar putea să îi urască vocea. Vedeta a recunoscut că nu îi cântă fiicei sale decât pe ton scăzut, ca să nu se lovească de o reacţie... urlătoare din partea acesteia. Rămâne de văzut dacă micuţa se va lăsa impresionată de vocea celebrei sale mame.