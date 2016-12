Kelly Rowland va concerta la Mamaia

Seria petrecerilor de senzaţie de pe litoralul românesc continuă şi în luna august. Prima mare vedetă internaţională care va sosi în ultima lună a verii este fosta componentă a trupei Destiny’s Child, Kelly Rowland. Artista soseşte la cererea celebrului designer român, Cătălin Botezatu, şi va susţine un concert pe 7 august, în clubul Bamboo din staţiunea Mamaia, de la ora 24.00, preţul unui bilet de intrare fiind de 50 de lei.

În întîmpinarea petrecăreţilor, clubul Bamboo are pregătită, pînă la sfîrşitul verii, o… „armată” de vedete. După concertul lui Kelly Rowland, următoarea mare artistă care va sosi să cînte pe litoralul românesc este Lil Kim, la o săptămînă după concertul lui Kelly Rowland.

Una dintre cele mai importante nume ale showbiz-ului internaţional, Kelly Rowland soseşte în locaţia unde au concertat nume mari ale muzicii, precum Flo Rida sau Shaggy. Cîntăreaţa a debutat în trupa americană de R&B Destiny’s Child, alături de Beyonce Knowles şi Michelle Williams. După 15 ani de activitate muzicală, devenind cea mai de succes trupă de fete din toate timpurile, formaţia se destramă în 2005, ex-componentele urmînd cariere separate în muzică, teatru, televiziune şi film. Primul său album solo, „Simply Deep”, a fost realizat în anul 2002. Albumul are influenţe pop-rock şi a devenit, în scurt timp, un succes comercial, iar vînzările au ajuns la cifra de două milioane de copii pe întregul mapamond, la doar două săptămîni de la lansare. Aceasta a fost şi perioada în care a colaborat cu Nelly, rezultatul fiind mega-hitul „Dilemma”, care a devenit numărul 1 în majoritatea topurilor din lume, aducîndu-i premiul Grammy pentru „Cea Mai Bună Colaborare Rap-Sung” şi premiul Billboard, la categoria „Hot Rap Track of the Year”.

Începutul carierei solo al lui Kelly Rowland nu a fost deloc promiţător, artista fiind criticată şi acuzată că încearcă să o copieze pe Beyonce. Ultimele luni au însemnat pentru artistă o perioadă de ascensiune, odată cu piesa „When Love Takes Over”, un featuring cu David Guetta, unde se regăseşte un adevărat talent şi o voce excelentă. Alte single-uri de succes sînt „Work”, de pe cel mai recent produs discografic, intitulat „Ms. Kelly”, realizat în colaborare cu Tizziano Ferro şi „Beathe Gentle”. Viitorul album al lui Kelly Rowland se anunţă a fi unul cu multe influenţe dance, fiind stilul care o avantajează.

Cealaltă mare artistă internaţională care va sosi la Mamaia, peste două săptămîni, Lil Kim, este o cîntăreaţă de hip-hop. Laureată cu premiul Grammy şi prima rapper-iţă care a ajuns pe locul I în topul Billboard Hot 100, Lil Kim, pe numele său real Kimberly Denise Jones, ar fi trebuit să concerteze în clubul Bamboo din Bucureşti. Evenimentul a fost, însă, anulat, motivul invocat fiind repetiţiile pentru „Dancing with the Stars”, un reality-show internaţional, creat de BBC şi vizionat în zeci de ţări din întreaga lume.