Kempes şi Tavi Iepan se întorc pe scenă cu Rezident Ex

Fostul chitarist al formaţiei timişorene Cargo, Octavian Iepan, a vorbit, recent, despre noul său proiect muzical, super-grupul Rezident Ex, care înseamnă întoarcerea solistului Kempes pe scenele româneşti şi lansarea unui album de rock în această formulă. Alături de Tavi Iepan, în componenţa grupului Rezident Ex se regăsesc: Ovidiu Ioncu, alias Kempes - voce, Adrian Popescu - chitară, inginer sunet, , Christian Podratzky - bass, Florin Cvasa - percuţie şi Matthias Lange - chitară.

„Pe primul album Rezident Ex, vom imprima doar piesele compuse de mine în perioada Cargo, dreptul ăsta ne aparţine, iar pe albumele următoare vor fi piese noi, la care lucrează toţi din band. Am un sfat pentru cei mai „pătimaşi” comentatori ai acestei situaţii: bucuraţi-vă de muzică, fraţilor, pentru că asta este important. Nu există nicio lege care să-ţi interzică să-ţi placă şi Rezident EX şi Cargo. Am păţit-o şi eu, când s-au întâmplat rupturi în Phoenix. Când este vorba de oameni pe care-i admir şi de care sunt legat sentimental nu pot, nu vreau şi nici nu trebuie să mă hotărăsc pentru o parte sau alta, ascult cu interes de fiecare dată când apare ceva de la ei, pentru că, vor sau nu, au un filon comun la care eu vibrez”, a declarat liderul trupei Rezident Ex, chitaristul Tavi Iepan. Acesta a mai adăugat: „Poate că aşa este şi la noi. Nu pot şi nici nu vreau să şterg ce este Cargo în mine, deşi multe lucruri s-au schimbat sau le văd eu altfel. Cel mai simplu pentru mine, acum, este să dau trei nume de trupe care vin din acelaşi filon şi „trăiesc” foarte bine separat: Deep Purple, Rainbow, WhiteSnake”.