Kendrick Lamar, printre favoriții celei de-a 58-a ediții Grammy

Marele favorit al galei premiilor Grammy, ce va avea loc peste o săptămână, este Kendrick Lamar, nominalizat la 11 categorii, urmat de Taylor Swift și The Weeknd, cu câte șapte nominalizări. Kendrick Lamar a primit șapte nominalizări pentru albumul ”To Pimp a Butterfly” și pentru piesele ”These Walls” și ”Alright”, precum și trei nominalizări pentru colaborările cu Taylor Swift, DJ Flying Lotus și Kanye West.

Câștigătoare a premiului Grammy de șapte ori, Taylor Swift a fost nominalizată la încă șapte categorii, printre care albumul anului, pentru ultimul ei LP, ”1989”, precum și piesa anului, pentru single-ul ”Blank Space”. The Weeknd, pe numele său real Abel Tesfaye, a fost nominalizat la categoria cel mai bun album, cu LP-ul său de debut, ”Beauty Behind the Madness”, dar și la categoria cel mai bun single, cu piesa ”Can't Feel My Face”, precum și la categoria cel mai bun artist pop.

Cântărețul și compozitorul britanic Ed Sheeran a fost nominalizat de trei ori, la categoriile albumul anului, piesa anului și cel mai bun solist pop, cu balada sa ”Thinking Out Loud”. Pe lista nominalizărilor se mai află albumele ”Really Love” (D'Angelo), ”Uptown Funk” (colaborare între Mark Ronson și Bruno Mars), ”Traveller” (Chris Stapleton) și ”Sound & Color”, de Alabama Shakes. La categoria rezervată celor mai bune piese au mai fost nominalizate single-urile ”Girl Crush” (Little Big Town) și ”See You Again” (Wiz Khalifa). La categoria cel mai bun artist nou, lupta pentru Grammy se va da între Meghan Trainor, Sam Hunt, Tori Kelly, James Bay și solista indie-rock australiană Courtney Barnett.

Premiile Grammy sunt considerate Oscarurile muzicii, iar în cadrul ceremoniei de săptămâna viitoare vor urca pe scenă artiști precum Adele, Justin Bieber alături de Skrillex și Diplo, James Bay și Ellie Goulding, precum și Lamar și The Weeknd. Lady Gaga îi va aduce un omagiu lui David Bowie, care a încetat din viață la 10 ianuarie, în timp ce Bonnie Raitt, Gary Clark Jr. și Chris Stapleton îi vor aduce un omagiu legendarului bluesman BB King. În cadrul galei își va face apariția și supertrupa The Hollywood Vampires, din care fac parte actorul Johnny Depp și rockerii Alice Cooper și Joe Perry, chitaristul formației Aerosmith.