Keo vrea să fie... „Liber”

Keo susţine sus şi tare că vrea să fie... „liber”. Nu, nu doreşte să îşi redobândească statutul de „single”, cum speră fanele, mai ales că se află într-o relaţie serioasă, de câţiva ani, cu Andreea Bălan, ci „Liber” este numele noii sale piese, cu versuri în limba română, pe care a lansat-o pe site-ul oficial. „Piesa liber este un adevărat OZN în interiorul căruia am combinat tot ce mi-a trecut prin cap şi prin inimă în momentul în care am compus-o. Aş vrea ca mesajul să fie ca o oază într-o lume devenită mult prea materialistă. Sper ca multă lume să se regăsească în mesajul piesei şi să reuşească să evadeze din problemele cotidiene ascultând-o”, îşi doreşte Keo. „Eu nu am nevoie de bani/ Nici de maşini/ Nu vreau să mă plâng că viaţa-i un chin/ Să stau să mă-nec într-o sticlă de vin (...) Lumea din jur ştiu că nu-nţelege/ Nu vreau niciun destin să mă lege” sunt câteva dintre versurile piesei „Liber”.

Pentru a produce şi compune noul single, Keo a fost ajutat de prietenii săi, Flaviu Cicirean, Ralflo şi Bogdan Mureşan, chitarele fiind înregistrate de un alt bun prieten al artistului, Cornel Ilie de la Vunk.