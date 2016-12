Kevin Bacon a alergat după un hoţ care îi furase mobilul

Deşi se fereşte să joace în filme de acţiune, actorul american şi-a dovedit potenţialul, nelăsîndu-se intimidat de un hoţ care i-a furat telefonul mobil. Kevin Bacon a fost pe fază şi nu s-a sfiit să alerge printr-o staţie de metrou din New York după hoţul de buzunare. Actorului american i s-a furat telefonul BlackBerry, în timp ce aştepta metroul într-o staţie din Manhattan. După ce infractorul a reuşit să dispară în mulţime, Kevin Bacon a solicitat ajutorul poliţiei. Oficialii poliţiei din New York nu au putut să confirme dacă a fost întocmit vreun raport despre acest jaf. Kevin Bacon nu a comentat acest incident. În prezent, Bacon se află în turneu cu formaţia sa The Bacon Brothers, în care cîntă alături de fratele său, Michael.