Kevin Bacon, premiat pentru... caritate

Actorul Kevin Bacon va fi premiat la gala Critics\' Choice Movie Awards, care va avea loc la Los Angeles, pe 15 ianuarie, unde va primi premiul Joel Siegel, acordat celebrităţilor care se remarcă prin activităţile lor caritabile. Site-ul SixDegrees.org, ce-i aparţine lui Kevin Bacon, îi invită pe vizitatori să facă donaţii în scopuri caritabile. De la lansarea lui, în urmă cu trei ani, acest site a reuşit să obţină fonduri de aproape trei milioane de dolari.

Născut în Philadelphia, actorul Kevin Bacon, în vârstă de 51 de ani, participă în prezent la filmările pentru comedia ”Super”. Site-ul SixDegrees şi-a luat numele de la popularul joc Six Degrees of Kevin Bacon, care le propune jucătorilor să găsească legături de rudenie între Kevin Bacon şi orice alt actor din istoria cinematografiei mondiale, folosind numele a doar şase alţi actori. Kevin Bacon s-a remarcat în rolurile din filmele ”Pe cont propriu / Footloose” (1984), ”Dincolo de moarte / Flatliners” (1990), ”Oameni de onoare / A Few Good Men” (1992), ”Apollo 13” (1995), ”Misterele fluviului / Mystic River” (2003), ”The Woodsman” (2004) şi ”Vineri 13” (2009).

Gala Critics\' Choice Awards deţine un record de invidiat în ceea ce priveşte prezicerea câştigătorilor de premii Oscar. În ultimii 14 ani, mai mult de jumătate dintre vedetele şi filmele recompensate cu Critics\' Choice Awards au câştigat premii Oscar, iar acelaşi lucru este valabil pentru 70% dintre regizori. În 2008, lungmetrajul ”Slumdog Millionaire” a fost marele câştigător al galei Critics\' Choice Awards, primind cinci trofee, inclusiv la categoriile Cel mai bun film, Cel mai bun regizor (Danny Boyle) şi Cel mai bun scenariu (Simon Beaufoy). The Broadcast Film Critics Association (BFCA), care acordă premiile Critics\' Choice, este alcătuită din reprezentanţii a peste 200 de posturi de televiziune, radio şi site-uri din SUA şi Canada. Câştigătorii celei de-a 15-a ediţii Critics\' Choice Movie Awards vor fi anunţaţi pe 15 ianuarie, în timpul unei gale care va avea loc la Hollywood Palladium din Los Angeles şi va fi difuzată de postul VH1.