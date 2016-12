Kevin Costner a debutat ca scriitor

Actorul şi regizorul Kevin Costner, în vârstă de 60 de ani, a debutat ca scriitor, vineri, când a lansat, împreună cu autorul Jim Baird, romanul de aventuri ”The Explorers Guild”, care însumează 784 de pagini. Acţiunea din "The Explorers Guild" se petrece în timpul Primului Război Mondial şi spune povestea unui grup de aventurieri care pornesc în căutarea unui oraş mitic. Primul roman al lui Kevin Costner conţine ilustraţii de tip bandă desenată, realizate de Rick Ross, un artist pe care cineastul american spune că l-a găsit cu ajutorul unei reclame online. Având ca subtitlu ”Volume One: A Passage to Shambhala”, cei doi autori afirmă că ”The Explorers Guild” ar putea fi primul roman dintr-o serie. ”Îmi place ideea ca eroii să se folosească de inteligenţă şi de resurse pentru a ieşi din încurcături”, a mai spus Costner, care compară cartea sa cu volumul ”20.000 de leghe sub mări”, de Jules Verne.

Kevin Costner a propus această poveste ca proiect pentru un film de animaţie, în urmă cu opt ani, însă a declarat că nimeni de la Hollywood nu a fost interesat. Pentru această carte, investiţia financiară i-a aparţinut în totalitate. ”Am realizat că pentru lucrurile care mi-au plăcut cel mai mult a trebuit să plătesc”, a adăugat Costner, cunoscut fiind faptul că el a fost finanţatorul filmului distins cu şapte premii Oscar în 1991, ”Dances with Wolves”.

Născut într-o periferie săracă a oraşului Los Angeles, în anul 1955, Kevin Costner, licenţiat în ştiinţe economice, şi-a început cariera în cinema la vârsta de 27 de ani. Primele sale roluri memorabile au fost cel din ”Silverado” (1985) şi cel din adaptarea pentru marele ecran a serialului ”Incoruptibilii” (1987). În 1990, a dobândit statutul de vedetă de prim calibru, prin rolul său din westernul epic ”Dansând cu lupii”, pe care l-a şi regizat. Au urmat roluri în filme de mare buget, ca ”Robin Hood, prinţul hoţilor”, ”JFK”, ”Bodyguard” şi ”Wyatt Earp, justiţiarul Vestului sălbatic”, dar şi în producţii cu mai puţin succes la public, precum ”Waterworld - Lumea Apelor” (1995) şi ”Poştaşul” (1997).

