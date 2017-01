Kevin Sorbo se reface după grave probleme de sănătate

Chiar şi Hercule se confruntă cu probleme cât se poate de umane, numai că actorul american Kevin Sorbo nu a vrut ca admiratorii săi să ştie. Protagonistul celei mai populare serii de televiziune din anii ’90 ”Hercules”, Kevin Sorbo a suferit mai multe atacuri de cord care însă au fost ţinute cu stricteţe secrete. Primul infarct a survenit în vara anului 1997, când serialul era mai popular ca niciodată pe patru continente şi era de neînchipuit că protagonistul, pe atunci în vârstă de 38 de ani, recunoscut pentru forma fizică de invidiat şi pentru că îşi făcea mereu cascadoriile singur, ar fi putut să aibă cea mai mică problemă de sănătate. Şi lui Kevin Sorbo i-a venit greu să creadă că durerile musculare şi senzaţia de rece pe care o simţea în mâna şi piciorul stâng puteau indica mai mult decât probleme obişnuite unei zile grele de filmare. A ignorat cele mai multe dintre simptome şi această indiferenţă era aproape să-l coste viaţa. ”Abia când promovam lungmetrajul ”Kull the Conqueror / Kull, Cuceritorul”, o echipă de medici mi-a făcut un consult serios, dar chiar şi aceştia au conchis că nu era nimic grav”, a povestit actorul, acum în vârstă de 52 de ani. Kevin Sorbo a decis că este momentul ca povestea problemelor sale de sănătate să devină publică, mai ales că vrea să ajute la salvarea de vieţi omeneşti. Actorul a scris cartea autobiografică ”True Strength: My Journey from Hercules to Mere Mortal and How Nearly Dying Saved My Life”, în traducere Adevărata putere: Transformarea din Hercule la un muritor de rând şi cum mi-am salvat viaţa după o experienţă aproape mortală.

Cum medicii îl declaraseră sănătos tun, Kevin Sorbo a continuat să ducă o viaţă foarte activă, cu multe ore de sport. Chiar şi când a suferit o dureroasă accidentare a primit o explicaţie perfect raţională, care nu l-a făcut să bănuiască nimic despre deteriorarea stării sale de sănătate. Până când s-a prăbuşit în dureri cumplite în umărul stâng, pe podeaua unei săli de gimnastică. A pus durerile pe seama sucirii unui nerv pe care un chiropractor l-a pus la loc. În scurt timp însă, Kevin Sorbo a început să vadă în ceaţă, să aibă ameţeli şi ţiuieli în cap. După nenumăratele semne ignorate date de inima tot mai obosită, boala s-a cronicizat în numai 24 de ore. Actorul abia mai putea vorbi şi merge, ceea ce l-a convins să consulte serviciile de urgenţă. Testele au indicat că suferă de un anevrism la o arteră la nivelul umărului, ceea ce împiedica circulaţia sângelui. Starea sa era foarte gravă, fiind operat de urgenţă. În urma operaţiei, cardiologii au ajuns la concluzia că îndrăgitul actor suferise cel puţin trei atacuri de cord, pe care însă le-a ignorat.

A urmat o lungă perioadă de convalescenţă pentru Kevin Sorbo. Producătorii au acoperit absenţa actorului prin anunţul unei binemeritate vacanţe. Aşa că de la înălţimea unui semizeu, Kevin Sorbo s-a văzut nevoit să revină cu picioarele pe pământ. A avut alături familia, soţia Sam Jenkins şi cei trei copii ai lor. ”Au fost doi ani foarte grei până a început să îmi placă noua mea viaţă şi să mă simt bine cu mine însumi din nou. Am fost deprimat şi frustrat pentru tot ce mi se părea că am pierdut şi am avut o atitudine proastă faţă de lucrurile de care mă pot bucura în continuare”, a conchis Kevin Sorbo.