Kevin Spacey, personaj de joc video

Actorul american Kevin Spacey va interpreta rolul principal în următoarea ediţie a jocului video ”Call of Duty”, ce va fi lansată pe 4 noiembrie. Trailerul pentru următoarea ediţie a acestui joc, intitulată ”Call of Duty: Advanced Warfare”, a fost lansat oficial pe YouTube şi îl arată pe starul american plimbându-se nervos printre câţiva ofiţeri. În acest joc, actorul american interpretează rolul directorului unei companii militare private care atacă SUA. Trailerul se încheie cu logo-urile Microsoft şi Xbox One, urmate de data la care noul joc video din serie va fi lansat, 4 noiembrie 2014.

Jocul este editat de Activision şi a fost creat de compania Sledgehammer Games. Seria ”Call of Duty” a fost lansată în 2003 pe PC şi s-a extins ulterior pe console şi dispozitive mobile. Aceasta este considerată una dintre francizele de jocuri video cu cele mai mari vânzări din lume. Acţiunile din primele ediţii ale jocului, ”Call of Duty”, ”Call of Duty 2” şi ”Call of Duty 3”, au loc în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Începând cu ediţia ”Call of Duty 4: Modern Warfare”, lansată în noiembrie 2007, editorii jocului au decis ca acţiunea să fie plasată în prezent sau în viitor.