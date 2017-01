Kevin Spacey va juca în următorul film din seria Superman

Kevin Spacey îl va interpreta pe Lex Luthor, personaj pe care l-a jucat în 2006 în pelicula “Superman Revine”, în viitorul film din serie, “Superman: Man of Steel”. Regizorul Bryan Singer s-a întîlnit cu Kevin Spacey la New York, unde actorul juca pe Broadway în spectacolul lui Eugene O'Neill “Moon for the Misbegotten”. Michael Dougherty lucrează în prezent la scenariul viitorului film, iar Bryan Singer va începe lucrul la viitoarea peliculă după ce va termina “Valkyrie” şi “The Mayor of Castro Street”. Premiera “Superman: Man of Steel” este programată pentru 2009.