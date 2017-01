Kiefer Sutherland a fost pus sub acuzare

Actorul Kiefer Sutherland, care joacă în prezent în serialul TV “24” rolul unui agent secret, a fost pus sub acuzare, vineri, pentru conducere în stare de ebrietate şi ar putea ajunge în închisoare, dacă este condamnat. Actorul a fost arestat marţi şi se afla sub supraveghere după ce fusese condamnat anterior pentru conducere în stare de ebrietate şi obligat să urmeze un program de tratament împotriva abuzului de alcool, în 2004. În cazul recent, procuratura din Los Angeles l-a acuzat pe Kiefer Sutherland, în vîrstă de 40 de ani, de cunducere sub influenţa alcoolului şi conducere cu nivelul alcoolului în sînge peste limita legală. Pentru fiecare capăt de acuzare, actorul ar putea primi o pedeapsă maximă de şase luni de închispare şi o amendă de 500 de dolari. Potrivit legislaţiei din California, el va primi cel puţin patru zile de închisoare dacă este găsit vinovat, deoarece se află la a doua condamnare, a spus purtătorul de cuvînt al Parchetului, Frank Mateljan. Kiefer Sutherland ar putea primi în plus pînă la şase luni de închisoare dacă judecătorul decide să-i anuleze perioada de supraveghere, după cum a solicitat procurorul, a adăugat Mateljan. Acelaşi judecător, Michael Sauer, a condamnat-o în cursul acestui an pe starleta Paris Hilton la 45 de zile de închisoare, într-un caz similar.

În noiembrie 2004, Kiefer Sutherland primise o pedeapsă de cinci ani sub supraveghere şi o amendă de 500 de dolari şi fusese trimis într-un program de tratament pentru abuzul de alcool. Fiul actorului Donald Sutherland, Kiefer a cîştigat, anul trecut, un premiu Emmy pentru rolul din serialul “24” şi a mai jucat în seria “Tinerii pistolari” sau în pelicule precum “Cei trei muşchetari”, “Cabina telefonică”, “Identităţi furate” sau “Santinela”. Kiefer Sutherland se află pe locul zece în clasamentul Forbes al celor mai bine plătite vedete de televiziune, între iunie 2006 şi iunie 2007, cu 22 de milioane de dolari.