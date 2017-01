Kim Basinger revine pe marile ecrane

Singura actriţă de la Hollywood care a pozat nud în “Playboy” şi a cîştigat un premiu Oscar va reveni pe marile ecrane pe data de 12 decembrie, după o absenţă de doi ani, în thriller-ul “While She Was Out”. Kim Basinger interpretează rolul unei femei dintr-o suburbie americană care este luată ostatică, în ajunul Crăciunului, de un grup de tineri conduşi de un psihopat manipulator pe nume Lukas Haas. Ea trebuie să se lupte pentru viaţa ei, singura armă pe care o are la dispoziţie fiind o geantă cu unelte. Filmul reprezintă debutul scenaristic şi regizoral al Susanei Montford şi va fi produs de Anchor Bay Entertainment, care a mai lansat recent pe marile ecrane filmul “Surfer, Dude”, cu Matthew McConaughey. Cele mai recente filme ale lui Kim Basinger, care împlineşte anul acesta 55 de ani, au fost lansate în 2006, “Jocuri de noroc” şi “Santinela”.