Kim Cattrall, de la „Totul despre sex“ la crimele Agathei Christie

Vedeta celerbrului serial american de televiziune ”Sex and the City”, Kim Cattrall, va fi protagonista unei noi adaptări BBC pentru televiziune a romanului ”The Witness for the Prosecution”, semnat de marea scriitoare britanică Agatha Christie. Drama în două părți a fost adaptată pentru micul ecran de Sarah Phelps și îi mai are în distribuție pe actorii Toby Jones și Andrea Riseborough. S-ar părea că vârsta a început să își spună cuvântul în cazul atrăgătoarei actrițe americane, aceasta fiind distribuită în rolul unei femei bogate, fermecătoare, dar mature.

Filmările la adaptarea romanului polițist au început luni, la Liverpool. Povestea începe cu uciderea bogatei și strălucitoarei Emily French, personaj interpretat de Kim Cattrall. Toate bănuielile duc spre Leonard Vole, interpretat de Billy Howle, moștenitorul excentricei bogătașe. Andrea Riseborough interpretează rolul partenerei de cor a suspectului principal, Romaine. Monica Dolan și David Haig, cunoscut publicului din filmul de succes ”Four Weddings and a Funeral”, fac parte și ei din distribuția noii producții BBC, în regia lui Julian Jarrold.