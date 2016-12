Kim Cattrall se întoarce pe scena de teatru londoneză

Interpreta rolului Samantha din filmul “Sex and the City / Totul despre sex” revine pe scena de teatru londoneză, urmînd să joace un rol într-o comedie de Noel Coward, intitulată “Private Lies”, în regia celebrului Richard Eyre. Kim Cattrall îi va da replica lui Matthew MacFadyen. Regizorul Richard Eyre, care a primit numeroase premii pentru spectacolele puse în scenă de el, va regiza show-ul, care va avea premiera în teatrul londonez Vaudeville, pe 3 martie 2010.

Kim Cattrall, născută în Marea Britanie, s-a bucurat de critici pozitive după debutul său pe West End din 2005, în piesa “Whose Life Is It Anyway?”. În ultimele luni, actriţa a filmat pentru “Sex and the City 2”, la New York, alături de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon şi Kristin Davis.