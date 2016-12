Kim Cattrall susţine legalizarea sinuciderii asistate

Actriţa Kim Cattrall, cunoscuta interpretă a personajului Samantha Jones di seria ”Sex in the City / Totul despre sex”, sprijină o campanie ce susţine legalizarea sinuciderii asistate. Kim Cattrall a devenit preşedinta Dignity in Dying, un grup de lobby care încearcă să modifice legea britanică Suicide Act, ce datează din 1961. Actriţa britanică a interpretat rolul unei sculptoriţe paralizate care vrea să se sinucidă în piesa ”Whose Life Is It Anyway?”, pusă în scenă pe West End, iar acum a decis să susţină această campanie pentru legalizarea eutanasiei în Marea Britanie. Potrivit legislaţiei britanice actuale, o persoană riscă 14 ani de închisoare dacă ajută o altă persoană să se sinucidă.

Kim Cattrall este destul de ocupată. A jucat recent în filmul independent ”Meet Monica Velour”, în care interpretează rolul unei foste actriţe de filme porno, devenită dansatoare la bară. Va filma în lunile următoare pentru pelicula ”The Treehouse”, un lungmetraj în care îi are ca parteneri pe Jeremy Irons şi Tom Sturridge, care va fi lansat pe marile ecrane în 2012.