Kim Jong-un, aşteptat la parada militară de la Moscova

11:10:56 / 23 Martie 2015

Mare e prostia

Un avion de acest tip va putea transporta 400 de tancuri:))))))) Un tanc de tip T-55 care il are in dotare si armata romana cantareste 40 de tone,cele 400 de tancuri ar cantari 16000 de tone, la care se adauga si volumul lor.Ar trebui cateva ferry boat de mare tonaj pentru transportul lor.Cele 400 de tancuri reprezinta dotarea a trei divizii de blindate plus logistica necesara.Mai invatati cate ceva d-lor jurnalisti, mai cautati informatii inainte sa publicati asemenea ineptii.Mare ti-e gradina Doamne si multi mai sar gardul sa se faca ziaristi:))))))))