Vedeta de televiziune Kim Kardashian şi rapperul Kanye West, care s-au căsătorit pe 24 mai la Florenţa, au plecat în Mexic, într-o lună de miere "oficială", după ce au petrecut o minivacanţă în Irlanda şi Praga, imediat după nuntă. Cei doi, care petrec luna de miere în satul mexican Punta Mita, fiind cazaţi într-o reşedinţă privată de pe plajă, au sărbătorit, de asemenea, ziua de naştere a rapperului, care a împlinit 37 de ani pe 8 iunie. La începutul săptămânii, Kim Kardashian a publicat pe contul ei de pe platforma Instagram un mesaj de felicitare pentru soţul ei: "La mulţi ani soţului meu şi celui mai bun prieten din lume! Mi-ai schimbat viaţa mai mult decât crezi. Modul în care priveşti viaţa mă inspiră, te iubesc atât de mult!". După o relaţie care a început în urmă cu doi ani, Kim şi Kanye s-au căsătorit în faţa a 600 de invitaţi în cadrul unei ceremonii ce a avut loc pe 24 mai la Forte di Belvedere, în Florenţa. Kim Kardashian şi Kanye West au o relaţie din 2012, iar fetiţa lor, North, s-a născut la jumătatea lunii iunie 2013. Kim Kardashian, protagonista reality show-ului "Keep Up with the Kardashians", este actriţa de reality show cel mai bine plătită din televiziunea americană, câştigurile ei financiare ridicându-se la peste 6 milioane de dolari în 2013. Rapperul şi producătorul american Kanye West a devenit cunoscut la începutul anului 2000. Cel de-al treilea album al său, "Graduation", a fost unul dintre cel mai bine vândute materiale discografice ale anului 2007. West este câştigător a 21 de premii Grammy. "Watch the Throne", album compus în colaborare cu Jay-Z, a fost lansat în vara anului 2011. Cel mai recent album al său este "Yeezus", lansat în iunie 2013.