Kim ki-Duk, marele câştigător la Veneţia

Filmul ”Pieta”, semnat de regizorul sud-coreean Kim ki-Duk, a câştigat Leul de Aur la închiderea celei de-a 69-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, care a debutat pe 29 august. Kim Ki-duk nu se află la prima lui încercare într-o competiţie majoră, întrucât acest cineast în vârstă de 51 de ani, un obişnuit al festivalurilor cinematografice europene, a câştigat deja la Veneţia, în 2004, Leul de Argint pentru cel mai bun regizor, cu pelicula ”Bin-jip”. Regizorul sud-coreean, care denunţă în filmul său puterea omniprezentă a banilor, s-a aflat în fruntea clasamentului realizat de ”Biblia spectatorilor Mostrei”, cum este numită publicaţia gratuită ”Venezia News”, citită cu ardoare, în fiecare dimineaţă, de cinefilii prezenţi la festival. Totodată, a mai primit şi distincţia Leoncino d\'Oro Agiscuola şi premiile P. Nazareno Taddei şi Mouse d\'Oro.

Leul de Argint pentru cel mai bun regizor i-a revenit lui Paul Thomas Anderson, pentru ”The Master”, film care a luat şi premiul pentru cel mai bun actor, acordat ex-aequo lui Philip Seymour Hoffman şi Joaquin Phoenix. Premiul pentru cea mai bună actriţă i-a revenit lui Hadas Yaron din Israel, pentru ”Fill The Void”, de Rama Bursthein. Regizorul austriac Ulrich Seidel a luat premiul special al juriului, pentru ”Paradise: Faith”. Premiul pentru cel mai bun scenariu a fost acordat pentru ”Something in the Air” de Olivier Assayas. Juriul competiţiei oficiale a fost prezidat anul acesta de regizorul Michael Mann şi i-a mai avut în componenţă pe Marina Abramovic, Laetitia Casta, Peter Ho-Sun Chan, Ari Folman, Matteo Garrone, Ursula Meier, Samantha Morton şi Pablo Trapero.

În ceea ce priveşte premiul FIPRESCI, acesta a revenit tot filmului ”The Master”, de Paul Thomas Anderson. Premiul Orizzonti pentru cel mai bun film a fost acordat peliculei ”San Zimei”, de Wang Bing din Hong Kong. În cadrul secţiunii independente Săptămâna Internaţională a Criticii, a fost premiat drept cel mai bun film ”L\'intervallo”, de Leonardo Di Costanzo. În cadrul acestei secţiuni a concurat şi românul Paul Negoescu, cu primul său lungmetraj, ”O lună în Thailanda”. Premiul RaroVideo, acordat în secţiunea Settimana della Critica a revenit filmului ”Ata Sova Do / Eat Sleep Die”, de Gabriela Pichler. Premiul de imagine i-a fost acordat lui Daniele Cipri, pentru ”E stato il figlio”. Premiul Marcello Mastoianni, acordat unui tânăr actor, i-a revenit lui Fabrizio Falco, pentru rolurile din ”Bella Adormentata”, de Marco Bellocchio şi ”E stato il figlio”, de Daniele Ciprí. Premiul Luigi de Laurentis pentru debut a fost oferit filmului ”Kuf”, de Ali Aydin, o co-producţie Turcia/Germania. Premiul SIGNIS a fost acordat filmului ”To the Wonder”, de Terrence Malick, iar o menţiune specială i-a fost acordată filmului ”Fill the Void”, de Rama Burshtein. Premiul Label Europa Cinemas a fost acordat peliculei ”Crawl”, de Herve Lasgouttes.

Premiul Francesco Pasinetti (SNGCI) a fost acordat filmului ”L\'intervallo”, de Leonardo Di Costanzo. Distincţiile cu acelaşi nume au fost acordate şi pentru Cel mai bun documentar, pentru ”La nave dolce / The Human Cargo”, de Daniele Vicari şi Cel mai bun actor, pentru Valerio Mastandrea în ”Gli Equilibristi” şi premiul Pasinetti Speciale pentru ”Clarisse”, de Liliana Cavani. Premiul Brian a fost acordat filmului ”Bella Addormentata”, de Marco Bellocchio. Premiul pentru un film inspirat din comunitatea homosexuală a revenit peliculei ”The Weight”, de Jeon Kyu-Hwan. Premiul CICAE - Cinema d\'Arte e d’Essai Award a revenit producţiei ”Wadjda”, de Haifaa al-Mansour, care a obţinut şi distincţia pentru promovarea valorilor interconfesionale. Menţiunea UNICEF a fost acordată filmului ”E stato il figlio”. Premiul tinerilor juraţi ai Vittorio Veneto Film Festival i-a revenit lui Robert Redford, pentru ”The Company You Keep”.