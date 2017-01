Kim Novak suferă de cancer

Actriţa americană Kim Novak, celebră pentru rolul din filmul clasic ”Ameţeala / Vertigo”, regizat în 1958, de Alfred Hitchcock, a fost diagnosticată cu cancer mamar, a anunţat managerul artistei. ”A fost diagnosticată într-un stadiu incipient, cu ocazia unei mamografii realizate la un control anual de rutină, iar acum se află sub tratament”, a declarat Sue Cameron, managerul actriţei, pentru ”Hollywood Reporter”. ”Toţi medicii au spus că ea se află într-o formă extraordinară şi că are toate şansele să se însănătoşească”, a mai spus aceasta.

Kim Novak, în vârstă de 77 de ani, a apărut în alte câteva filme notabile, precum ”Picnic” în 1955, ” Pal Joey / Amicul Joey” din 1957 şi ”Abracadabra / Bell, Book and Candle” (1958). Ultimul ei rol a fost cel din ” Bell, Book and Candle / Vis de iubire” din 1991, însă scenele în care a apărut actriţa americană au fost tăiate, după ce Kim Novak s-a certat cu regizorul acestui film. Sue Cameron a declarat că actriţa face sport de trei ori pe săptămână, sub coordonarea unui antrenor profesionist, şi ia lecţii de călărie în fiecare zi. Kim Novak locuieşte în statul american Oregon, împreună cu soţul ei, medicul Robert Malloy.