King Diamond, la OST Fest 2013

Rockerul King Diamond revine pe scenă într-un turneu grandios, care va include şi OST Fest: The Release of the Beasts, festivalul organizat în perioada 7 - 9 iunie 2013, la complexul Romexpo din Bucureşti, potrivit organizatorilor, Project Events.

King Diamond, pe numele său real Kim Bendix Petersena, este considerat unul dintre cei mai buni vocalişti ai muzicii death metal din lume şi va aduce la OST Fest 2013, în ultima zi a festivalului, unul dintre cele mai spectaculoase show-uri din istoria divertismentului.

Născut pe 14 iunie 1956, în Copenhaga, King Diamond s-a remarcat iniţial ca membru al trupei Mercyful Fate, urmând ca, după alegerea carierei solo, să şocheze atât sfera muzicii rock, cât şi publicul din întreaga lume, prin interesul său crescut pentru mediul ocult, manifestat prin machiajul violent din timpul apariţiilor scenice.

Cu o carieră de peste 30 de ani, milioane de copii ale albumelor vândute şi o nominalizare la premiile Gramy, în 2007, pentru albumul „Give Me Your Soul...Please\", King Diamond face parte din istoria, prezentul şi viitorul muzicii rock.

Organizatorii OST Fest 2013 şi reprezentanţii reţelei de ticketing Biletoo oferă fanilor din România ai lui King Diamond posibilitatea ca, de vineri până duminică, să îşi achiziţioneze bilete, abonamente sau vouchere de camping pentru festival la preţuri reduse cu 25%. Acestea vor putea fi cumpărate numai din magazinul Biletoo din incinta Cinema Patria din Bucureşti.

Preţurile generale pentru OST Fest 2013 sunt: 200 lei pentru un bilet de o zi (acces general), 400 lei pentru un abonament (valabil pentru cele trei zile de festival, cu acces general), 30 lei pentru un voucher de camping (valabil în perioada 6 - 9 iunie) şi 420 de lei pentru un pachet format din abonament şi voucher de camping.

Biletele pot fi comandate şi online, de pe biletoo.ro, blt.ro, bilete.ro, myticket.ro şi eventim.ro.