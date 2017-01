King of Europe, la Maritimo Shopping Center

La sfârşitul acestei săptămâni, pe un circuit amenajat în parcarea de la Maritimo Shopping Center, este programată etapa a doua a Campionatului European de Drift „King of Europe”, secţiunile Street Legal şi Queen of Europe. În total, anul acesta vor fi patru etape: cea de la Tokol (Ungaria) a fost prima, urmează cele de la Constanţa, Osijek (Croaţia) şi Salonic (Grecia). Street Legal reprezintă divizia a treia valorică a CE de drift, celelalte două fiind numite Pro (opt etape) şi Touge (patru etape). Pe lângă concurenţii şi concurentele din Europa, la eveniment vor participa şi cei mai valoroşi piloţi de drift din România. Intrarea pentru spectatori va fi gratuită, pentru a facilita accesul unui număr cât mai mare de fani la spectacolul oferit de piloţi. De asemenea, nici pentru piloţi nu se va percepe o taxă de înregistrare, singura cerinţă fiind ca maşinile de competiţie să respecte întocmai regulamentele oficiale King of Europe. Programul de sâmbătă cuprinde mai multe sesiuni de antrenamente şi calificări. Duminică va fi ziua principală a competiţiei, ziua în care concurenţii vor ieşi în tandem pe traseu. Concursul de la QOE este programat între 16.30 şi 17.00, iar cel de SL între 17.00 şi 18.30.

King of Europe Street Legal este o divizie creată special pentru piloţii care se susţin în mare parte din fonduri proprii şi care s-a dovedit a fi un real succes în 2013, primul an în care s-a desfăşurat. Primul sezon a fost dominat de piloţii bulgari, primul campion Street Legal fiind Alexander Yazov, care a pilotat un BMW E30 de 400 cai putere. Queen of Europe Drift Series este singura competiţie de drift destinată exclusiv sexului frumos din Europa, inaugurată tot în 2013. Campioană a fost Danielle Murphy, o irlandeză care conduce un Nissan Silvia S14 de 450 CP, urmată de Karolina Pilarczyk (Polonia), aflată la volanul unui Nissan Silvia S14 de peste 600 CP. La etapa de anul acesta din Ungaria au participat patru concurente, iar cel mai bun punctaj l-a înregistrat o româncă, Ramona Rusu, care conduce o maşină BMW E30 de peste 400 CP. Ea a fost prima în calificări şi a doua în concurs, după Murphy. În ierarhia finală, Rusu a fost urmată de Pilarczyk, Murphy şi Noor Daoud. În etapa de la Tokol de SL a evoluat un singur pilot român, Alexandru Podar.