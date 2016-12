Kirk Douglas, Colin Firth şi Danny Boyle, premiaţi la gala BAFTA

Kirk Douglas va primi un premiu pentru contribuţia adusă cinematografiei, Colin Firth, unul pentru eforturile lui umanitare, iar regizorul Danny Boyle, trofeul John Schlesinger, la cea de-a 18-a gală BAFTA / LA, organizată la Los Angeles, pe data de 5 noiembrie. Printre celelalte personalităţi ce vor fi premiate în cadrul galei se numără Robert De Niro, care va primi premiul pentru excelenţă în film şi Emily Blunt, desemnată artistul britanic al anului. Această gală va fi organizată la Century Plaza Hotel şi va fi prezentată de Stephen Fry.

Kirk Douglas, fiul unor imigranţi evrei ruşi analfabeţi, a jucat în aproximativ 80 de filme, multe devenite clasice. Printre acestea se numără “Spartacus”, “The Bad and the Beautiful”, “Van Gogh”, “20000 Leagues Under the Sea”. Ultima dată a putut fi văzut pe marele ecran alături de o parte dintre membrii familiei sale, în filmul “It Runs in the Family”, în 2003, în care au jucat Michael şi Cameron Douglas. În 1991, Kirk Douglas a primit premiul pentru întreaga carieră din partea Institutului American de Film.

Colin Firth este un actor britanic de film, teatru şi televiziune. A devenit cunoscut mai întîi în Marea Britanie, pentru interpretarea rolului Mr. Darcy din mult apreciata adaptare pentru televiziune din 1995 a romanului “Pride and Prejudice”. Pe marele ecran, Colin Firth s-a făcut remarcat în pelicule cu succes de casă, precum “Bridget Jones\'s Diary”, în care a jucat alături de Renée Zellweger şi Hugh Grant.

Cel mai recent film al lui Danny Boyle, “Slumdog Millionaire”, a obţinut opt trofee la gala premiilor Oscar 2009, inclusiv cel pentru cea mai bună regie. Pelicula a cîştigat numeroase alte premii, printre care patru Globuri de Aur şi şapte BAFTA. Printre filmele regizate de Danny Boyle se numără “Shallow Grave” în 1994, “Trainspotting” în 1996 şi “After 28 Days” în 2002.