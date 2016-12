Kirsten Dunst, atentă cu viaţa sa privată

Actriţa americană Kirsten Dunst este mult mai atentă să îşi protejeze viaţa privată, după ce a învăţat din greşelile care au condus la destrămarea relaţiei sale cu Jake Gyllenhaal, după numai doi ani, în 2004. De atunci selectează şi evenimentele mondene la care se prezintă şi preferă să ajungă în paginile publicaţiilor numai graţie profesiei sau acţiunilor de caritate. Însă, Kirsten Dunst e o femeie mult prea frumoasă pentru a trece neobservată. Actriţa de 30 de ani a confirmat că are o relaţie stabilă cu actorul Garrett Hedlund, de 28 de ani, după ce acesta a făcut mai multe declaraţii cu privire la celebra sa iubită. Garrett Hedlund a povestit că prima lor întâlnire, care a avut loc cândva în anul 2011, a fost un dezastru. Îşi dorea să o impresioneze pe Kirsten Dunst, aşa că a dus-o la o plimbare romantică cu barca, în miez de noapte, dar ambarcaţiunea s-a răsturnat şi cei doi a trebuit să înoate până la mal. Amuzanta întâmplare le-a purtat noroc şi acum sunt un cuplu stabil. Atât de stabil încât Kirsten Dunst l-a însoţit pe Garrett Hedlund la premiera filmului “On the Road”, în care actorul interpretează rolul Dean Moriarty, în ecranizearea după romanul lui Jack Kerouack. Actriţa a avut numai cuvinte de laudă pentru iubitul ei şi talentul lui actoricesc.

E greu de crezut dar Kirsten Dunst are în spate o carieră lungă, după debutul său la 12 ani. A venit momentul să se gândească şi la întemeierea propriei familii şi pare că are idei foarte clare în acest sens. ”Abia aştept să retrăiesc viaţa prin ochi de copil. Mă simt pregătită pentru un nou stil de viaţă dedicat familiei. Să stăm departe de oraş şi să ne ducem în fiecare zi copiii la şcoală”, a declarat actriţa despre visele sale de viitor. Kirsten Dunst este considerată una dintre cele mai echilibrate vedete, fiind chiar bănuită de avariţie. La supermarket, Kirsten Dunst alege produsele cele mai ieftine, pe motiv că sunt la fel de bune ca şi cele scumpe. ”La cumpărături aleg versiuni ieftine pentru că nu are rost să arunc banii pe geam”, a explicat ea. Se mai spune că actriţa a rămas cu acest obicei de pe vremea când era adolescentă şi părinţii îi numărau fiecare cent pe care îl cheltuia.