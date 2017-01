Kirsten Dunst, noua imagine a brandului Band Of Outsiders

Actriţa Kirsten Dunst este noua imagine a brandului Band Of Outsiders, o cunoscută marcă de articole vestimentare. În sezonul trecut, această marcă de articole vestimentare optase pentru Michelle Williams, o altă actriţă cunoscută şi, totodată, fosta parteneră a regretatului Heath Ledger. Precedenta campanie Band Of Outsiders a mizat pe articole vestimentare care au pus accent pe modelele de îmbrăcăminte ce se pretau diverselor situaţii din viaţa de zi cu zi. În schimb, noua campanie a ales să o aibă ca imagine pe Kirsten Duns, care are reputaţia unei adevărate ”victime a modei”, generată de pasiunea actriţei pentru articolele vestimentare şi pentru plăcerea pe care o simte atunci cînd defilează pe podiumurile de modă, unde a fost invitată cu diverse ocazii. Specialiştii consideră că această alegere cadrează perfect cu noua politică de marketing a brandului Band Of Outsiders, în care singurul element cu adevarat decorativ va fi chiar actriţa însăşi.

Kirsten Caroline Dunst, născută pe 30 aprilie 1982, este o actriţă americană care a debutat în ”Oedipus Wrecks”, un scurtmetraj regizat de Woody Allen pentru antologia ”New York Stories”. Ea a jucat în ”Fiicele doctorului March” (1994), alături de Winona Ryder şi Claire Danes. Rolul care i-a adus consacrarea a fost cel al Claudiei, femeia-vampir din filmul ”Interviu cu un vampir” (1994), în care i-a avut ca parteneri pe Tom Cruise şi pe Brad Pitt. Pentru acest rol, Kirstin Dunst a primit o nominalizare la premiile Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă. Vedeta şi-a dobîndit celebritatea mondială prin interpretarea rolului Mary Jane Watson din filmele seriei Omul păianjen şi a jucat în ”Marie Antoinette”, lungmetrajul din 2006 al Sofiei Coppola. Următoarele proiecte ale actriţei sînt ”All Good Things” şi ”Sweet Relief”.