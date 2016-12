Kiwi, benefic pentru… tot

Kiwi este un fruct care face foarte mult bine organismului, datorită mineralelor şi antioxidanţilor pe care îi conţine. El are vitamina E, A şi C, flavonoizi, carotenoide, potasiu, zinc, acid folic şi magneziu. Potrivit Suite 101, are mai multă vitamina C decât portocalele şi mai mult potasiu decât bananele. Nu are grăsimi, este sărac în carbohidraţi şi bogat în fibre. De fapt, are mai multe fibre decât un bol cu cereale. Din seminţele sale poate fi obţinut ulei, plin de omega 3. Flavonoizii conţinuţi ajută la neutralizarea radicalilor liberi şi apără celulele de oxidare. Vitamina C, care abundă în acest fruct, îmbunătăţeşte imunitatea şi protejează de cancer, infarct şi atac cerebral, calmând şi durerile provocate de osteoartrită şi disconfortul astmului. Alături de Vitamina E, îmblânzeşte semnele trecerii anilor şi te ajută să faci faţă mai uşor stresului. Nivelul colesterolului este micşorat şi căile respiratorii sunt curăţate, astfel încât scapi mai uşor de tuse şi nas înfundat. Fibrele din kiwi te ajută să ai un colon sănătos, să fii ferit de diabet şi boli de inimă. Vitamina C, potasiul şi polifenolii funcţionează ca o echipă în prevenirea problemelor cardiovasculare, menţinând şi un echilibru al fluidelor în organism. Magneziul conţinut te energizează şi îmbunătăţeşte funcţiile musculare şi nervoase, iar acidul folic este esenţial în timpul sarcinii, pentru o bună stare de sănătate a fătului. Zincul din kiwi contribuie la o piele frumoasă şi un păr strălucitor, unghii şi dinţi rezistenţi. Inositolul, o substanţă ce se află în mod natural în kiwi, previne depresia şi diabetul, scăzând indicele glicemic. Astfel, fructul este bun şi pentru cei care vor să slăbească. Kiwi are şi oxalaţi, care ajută rinichii şi vezica să funcţioneze bine şi previn alergiile.