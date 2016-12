Kiwi, bogat în... surprize

SIMILARITĂŢI Cercetătorii Institutului „Boyce Thompson“ din cadrul Universităţii Cornell, ajutaţi de colegi din China, au secvenţiat genomul fructului de kiwi, iar descoperirea nu a fost lipsită de surprize. Fructul are foarte multe similarităţi între cele 39.040 de gene identificate cu alte specii, precum cartofii sau roşiile. Studiul a mai arătat că evoluţia plantei a trecut prin două evenimente majore petrecute cu câteva milioane de ani în urmă.

Kiwi este unul dintre cele mai importante fructe. Este considerat chiar “regele fructelor”, graţie conţinutului mare de vitamină C, dar şi echilibrului perfect între cantitatea de minerale şi fibre pe care le are. Se crede că fructul de kiwi îşi are originea din regiunea muntoasă din sud-estul Chinei. Abia spre sfârşitul secolului XlX a devenit cunoscut în lumea întreagă, după ce fermierii neozeelandezi au descoperit beneficiile sale şi au început să-l cultive în masă. Istoria “europeană” a fructului a început în Valea Ghang Kiang din sud-estul Chinei, de unde, în anul 1847, un membru al Societăţii Regale de Horticultură din Marea Britanie a trimis primele seminţe în afara graniţelor ţării de origine. Creşte pe un arbust cu viţe lungi, viguroase şi lemnoase, la fel ca strugurii, şi face parte din ordinul Ericales, alături de afine, arbuştii de ceai şi nucile de Brazilia.

SCHIMBĂRI DRASTICE Cele mai spectaculoase descoperiri se referă la două schimbări care s-au produs în diviziunea celulelor fructului, care s-au produs în urmă cu 80, respectiv 27 de milioane de ani. Atunci s-a înregistrat o adevărată copie suplimentară a genomului, urmată de o pierdere genetică extensivă. Atunci când genele se dublează, cele suplimentare pot evolua pentru a efectua funcţii complet noi, care nu au fost prezente anterior în organism. Acest proces poate să apară fără efecte adverse la plante şi, în cazul fructului de kiwi, a fost destul de benefic. Aşa a ajuns la caracteristicile sale extraordinare: conţinutul de vitamină C, flavonoide şi carotenoide.

Pentru a secvenţia genomul fructului de kiwi, oamenii de ştiinţă chinezi s-au folosit de cea mai des întâlnită specie, Hongyang, pe care au comparat-o apoi cu celelalte secvenţe de ADN de la roşii, struguri, orez sau planta de muştar. S-a descoperit că fructul de kiwi are circa 8.000 de gene în comun cu toate aceste plante, printre care cele care controlează creşterea, metabolismul sau rezistenţa la dăunători. Genomul fructului de kiwi le este de folos cercetătorilor pentru a îmbunătăţi plantaţiile!