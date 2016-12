Kiwi, fructul perfect

Mulţi nutriţionişti importanţi ai lumii au ajuns la concluzia că kiwi este fructul perfect. El are o serie de beneficii, astfel că este tot mai des recomandat. Kiwi-ul este cunoscut pentru conţinutul bogat în vitamina C, chiar mai mare decât al unei portocale. Iată care sunt cele mai importante vitamine şi nutrienţi din kiwi: vitamina C; vitamina K; acid folic; flavonoide; potasiu (la fel de mult precum o banană); vitamina E; beta-caroten; luteină; zeaxantină; fibre; magneziu; cupru; fosfor. Kiwi este, de asemenea, un prebiotic. Nutrienţii prebiotici ajută la hrănirea bacteriilor probiotice (aceste bacterii sunt esenţiale pentru o sănătatea optimă). Aceasta ajută la menţinerea sănătăţii sistemului digestiv, în timp ce previne şi dezvoltarea altor probleme de sănătate. Totodată, kiwi uşurează problemele cu respiraţia precum astmul, tusea şi respiraţia şuierătoare. Potrivit unui studiu realizat în Italia, la care au participat 18.737 de copii cu vârste între 6 şi 7 ani, cei care consumau kiwi şi citrice aveau: cu 44% şanse mai mici să se confrunte cu respiraţie şuierătoare; cu 28% şanse mai mici să le curgă nasul; cu 25% şanse mai mici să se confrunte cu o tuse cronică; cu 32% şanse mai mici să se confrunte cu respiraţie gâfâitoare. Nu în ultimul rând, s-a ajuns la concluzia că kiwi-ul protejează împotriva cancerului. Mai mult, kiwi conţine flavonoide şi carotenoide responsabile pentru protecţia ADN-ului. Conţinutul de vitamina C şi fitonutrienţii ajută la prevenirea problemelor legate de afectarea ADN-ului din cauza stresului şi a altor probleme de sănătate precum cancer, reumatism, artrite etc.