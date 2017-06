Klaus Iohannis cere explicații despre legea salarizării

Președintele Klaus Iohannis, aflat într-o vizită oficială în SUA, ridică semne de întrebare asupra amânării majorărilor salariale, iar în privința schimbării guvernului, Iohannis spune că așteaptă ca liderii majorității să îl caute la Cotroceni și să-i dea explicaţii. Preşedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit miercuri, în a treia zi a vizitei în Statele Unite, cu reprezentanţii comunităţii de români din SUA, la sediul Ambasadei României la Washington, exprimându-şi aprecierea entru modul în care românii din SUA s-au integrat cu succes în societatea americană, prin muncă, talent şi onestitate, contribuind considerabil la economia americană şi la întărirea Parteneriatului Strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii. Şeful statului le-a vorbit românilor din SUA despre capacitatea lor de a acţiona ca un veritabil partener pentru dezvoltarea României, dar nu a ocolit nici problemele interne. "Când ajung acasă va spun tot. Deocamdata, cel puțin asa se aude aici în America, cresterile de salarii au fost amanate, nu știu din ce motiv, dar o sa ma documentez foarte foarte bine. Eu cred ca ajung acasă când ajunge legea la mine, asa ca putem sa avem grija de toate", a spus Klaus Iohannis.

Despre schimbarea guvernului însă, președintele spune ca nu are deocamdată informații și așteaptă lămuriri.

De asemenea, Iohannis a vorbit despre ce ar trebui să facă politicienii şi cu un grup de români din Statele Unite: "Pentru ca dumneavoastra sa puteti mentine legatura cu tara e necesar ca si noi , liderii politici , sa va acordam atentie. Incurajez implicarea voastra in diverse domenii, financiar, IT sau inginerie. Diaspora poate actiona ca un veritabil partener in dezvoltarea țării", a mai spus acesta.