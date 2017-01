Klaus Iohannis, la masă cu militarii

Preşedintele Klaus Iohannis a asistat, ieri după-amiază, la antrenamentul misiunii Batalionului 33 Vânători de Munte ”Posada”, care urmează să plece în Afganistan, șeful statului luând masa cu militarii, la popota unității, unde a mâncat ciorbă si mâncare de fasole. Șeful statului a fost însoțit de Șeful Statului Major General, generalul-locotenent Nicolae Ciucă. Președintele a scris, astăzi, pe Facebook, despre vizita pe care a făcut-o la Batalionul 33 Vânători de Munte ”Posada”, de la Centrul de instruire pentru luptă al Forțelor terestre, din localitatea Cincu. ”În curând, cei 420 de militari români vor participa la misiunea ”Resolute Support” din Afganistan. Am fost impresionat de profesionalismul și curajul lor. După o masă ostășească, la care am mâncat alături de militari, le-am urat succes în Kandahar și să slujească sub drapelul României și al aliaților cu aceeași demnitate de până acum”, a scris șeful statului pe pagina de socializare. Președintele Klaus Iohannis a semnat în cartea de onoare a Batalionului și a oferit reprezentanților acestuia cartea sa, ”Pas cu pas”, cu autograf, primind placheta Centrului de Instruire pentru luptă al Forțelor Terestre. După ceremonie, șeful statului a mers la popotă, unde a stat la rând, alături de ceilalți militari, pentru a lua masa. Klaus Iohannis a mâncat ciorbă și mâncare de fasole cu carne. Potrivit unui comunicat de presă al Administrației Prezidențiale, preşedintele Klaus Iohannis a asistat la antrenamentul misiunii Batalionului 33 Vânători de Munte ”Posada”, care va participa, începând cu luna martie, la misiunea ”Resolute Support” din Afganistan. ”Timp de şase luni, cei 420 de militari vor fi dislocaţi la Kandahar, acționând ca subunitate de protecţie care va asigura securitatea bazei militare şi va consilia forţele afgane”, se arată în comunicatul de presă al Administrației Prezidențiale, care menționează că Batalionul 33 Vânători de Munte ”Posada” se află la cea de-a cincea participare in teatrele de operațiuni.

foto: digi24.ro