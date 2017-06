Klaus Iohannis se va întâlni cu Donald Trump

Președintele Klaus Iohannis va efectua în perioada 4 - 9 iunie o vizită în Statele Unite ale Americii, unde, în 9 iunie, va avea o întrevedere oficială cu președintele SUA, Donald Trump, a anunțat Administrația Prezidențială.

"Întrevederea celor doi înalți oficiali va fi un excelent prilej pentru a discuta perspectivele de aprofundare și extindere a Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, pe toate palierele relevante, inclusiv în contextul în care în acest an se împlinesc 20 de ani de la lansarea acestuia. Astfel, președintele Klaus Iohannis va aborda prioritățile de acțiune în cadrul relației bilaterale și va reconfirma angajamentul ferm al țării noastre de a rămâne un aliat predictibil, stabil și de încredere al Statelor Unite", se precizează într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Secretarul de presă al Casei Albe, Sean Spicer, a comunicat miercuri că "președintele Donald J. Trump îl va primi pe președintele României, Klaus Iohannis, la Casa Albă, pe 9 iunie 2017, într-o vizită de lucru. Președintele Trump dorește să discute modalități de aprofundare a relațiilor și de întărire a parteneriatului strategic dintre Statele Unite și România".

Cu ocazia deplasării la Washington, președintele României va participa în data de 5 iunie, în calitate de invitat de onoare, la Forumul Global al prestigioasei organizații American Jewish Committee (AJC), care are peste 110 ani de existență, adaugă Administrația Prezidențială de la București. Cu acest prilej, AJC va acorda președintelui Klaus Iohannis distincția 'Light Unto the Nations', cea mai înaltă distincție a organizației care se decernează unor șefi de stat sau de guvern în semn de recunoaștere pentru impactul internațional important în domeniul păcii, securității, democrației, promovării valorilor umane.

AJC a evidențiat, în decizia de acordare a distincției, faptul că a hotărât onorarea președintelui Klaus Iohannis pentru acțiunea sa de 'lider dedicat întăririi democrației și a statului de drept în România, (...) pentru eforturile sale de a combate antisemitismul și pentru a aprofunda legăturile dintre România și SUA, precum și între România și Israel'.

Acordarea acestei distincții a mai avut în vedere rolul României în cadrul Uniunii Europene și al dialogului transatlantic, în menținerea securității regionale și globale, dar și realizările recent încheiatei președinții-în-exercițiu române a Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA).

Distincția va fi prezentată, cu ocazia unui moment special, în cadrul Forumului Global, World Leaders Plenary. La Forumul Global, care se desfășoară în perioada 4-6 iunie, vor lua parte peste 2.500 de participanți din 70 de țări.

'Light Unto the Nations' a mai fost acordată unor lideri marcanți, cum ar fi cancelarul german Angela Merkel, președintele Franței Nicolas Sarkozy, președintele Statelor Unite ale Americii Bill Clinton, precum și altor șefi de stat din Europa și America Latină.

Vizita la Washington mai cuprinde și alte elemente de program, inclusiv o întâlnire cu reprezentanții comunității de români din SUA.