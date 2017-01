Klaus Iohannis va vizita Centrala Nucleară de la Cernavodă

Președintele Klaus Iohannis va vizita marți, 18 octombrie, Centrala Nucleară Electrică (CNE) de la Cernavodă. „Este o întâlnire în cadrul căreia vor fi discuții cu angajații, dar și cu conducerea de la Nuclearelectrica (societatea care administrează CNE Cernavodă, n.r.). Este o întâlnire și o vizită într-un context în care este exprimată preocuparea pentru ceea ce înseamnă industria nucleară și, în general, ceea ce înseamnă sistemul național energetic”, a anunțat purtătorul de cuvânt al președintelui, Mădălina Dobrovolschi. Ea a adăugat că Centrala de la Cernavodă se află între primele cinci centrale nucleare din lume. „Este un subiect important acesta al industriei nucleare, aflat la nivel de subiect strategic, aflat evident pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Țării”, a mai spus purtătorul de cuvânt al președintelui. Amintim că statul român are în derulare un plan de reabilitare a reactoarelor 3 și 4 de la CNE. Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, a declarat, recent, că proiectul realizării reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă se va regăsi în strategia energetică a României, întrucât s-a investit deja peste un miliard de euro. „E clar că există, cel puțin așa arată modelarea noastră, loc pentru industria nucleară și pentru reactoarele 3 și 4, mai în toate scenariile. Există deja infrastructură pentru care s-au plătit bani. Există o rațiune pentru care, în mod particular, acest proiect are sens“, a susținut Grigorescu.