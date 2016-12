Klose, incert pentru finala mică

După ce au trăit dezamăgirea ratării calificării în finala Campionatului Mondial, fanii germani au un nou motiv de supărare. Golgeterul echipei, atacantul Miroslav Klose, s-a accidentat la spate în timpul semifinalei cu Spania şi este incert pentru finala mică a competiţiei, programată sâmbătă, în compania Uruguayului, a anunţat antrenorul secund al naţionalei, Hansi Flick. „Klose are probleme la spate. S-a accidentat într-un duel aerian. Sperăm că se va reface“, a spus Flick. Alţi doi jucători cu probleme medicale sunt căpitanul Philip Lahm şi mijlocaşul Sami Khedira, însă şansele ca ei să fie recuperaţi sunt destul de mari. „Nu vă neliniştiţi. M-aş mira să nu pot evolua în acel meci. Nu este vorba despre ceva foarte grav. Acum ne vom odihni şi sunt sigur că organismul îşi va reveni“, a spus căpitanul Germaniei, care a revenit şi asupra declaraţiei făcute după partida cu Spania, când afirmase că nu are chef să joace pentru locul 3. „În urmă cu patru ani am realizat că este fantastic să joci pentru locul trei. Înainte, la fel ca multe alte persoane, nu doream să urmăresc acest meci la televizor. Însă, acum, cred că este important să câştigăm acest meci. O victorie ne-ar putea consola“, a declarat Lahm. Reprezentativa Germaniei a ratat calificarea în finala Cupei Mondiale, fiind învinsă, miercuri seară, în semifinale, cu 1-0 (Puyol 73), de Spania, campioana europeană en titre, într-un meci disputat la Durban.