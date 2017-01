Knack Roeselare, una dintre cele mai valoroase echipe din Belgia

Tragerea la sorţi a grupelor Ligii Campionilor la volei masculin, desfăşurată săptămâna trecută, la Viena, a repartizat echipa constănţeană CVM Tomis în Grupa A, alături de Copra Elior Piacenza, Knack Roeselare şi Dragons Lugano, formaţii pe care cotidianul „Telegraf“ le prezintă săptămâna aceasta pentru iubitorii voleiului constănţean. După Copra Elior Piacenza, formaţia italiană care a fost cap de serie în grupa Tomisului, vă prezentăm astăzi echipa belgiană Knack Randstad Roeselare.

Clubul s-a format în 1964 (a împlinit 50 de ani pe 12 februarie!) şi a evoluat pentru prima oară în Eredivisie (primul eşalon belgian) în anul 1974. Sponsorul care a şi dat numele echipei, Knack, i s-a alăturat în 1979. Primele trofee din palmares au fost obţinute în 1989, când Roeselare a reuşit eventul în Belgia. De atunci, în vitrina de trofee a clubului au mai poposit şapte titluri, şase Cupe ale Belgiei şi cinci Supercupe, dar şi un trofeu european, singurul din istoria voleiului belgian! Este vorba despre trofeul Top Teams Cup (fosta Cupă a Cupelor şi actuala Cupă CEV), cucerit în 2002. La acest trofeu se adaugă alte trei medalii obţinute în anii ‘90, două de argint şi una de bronz, plus multiple calificări în play-off-ul Ligii Campiuonilor.

CAMPIOANĂ PENTRU A ŞASEA OARĂ ÎN ULTIMII ZECE ANI. În sezonul 2013-2014, Knack Randstad Roeselare a devenit campioană a Belgiei, pentru a şasea oară în ultimii zece ani (3-2 scor general în finala cu Precura Antwerpen), a cucerit Supercupa şi a pierdut finala Cupei Belgiei, contra aceleiaşi echipe din Antwerpen. De altfel, alături de Noliko Maaseik, Roeselare domină categoric voleiul belgian în ultima perioadă, cele două formaţii punând monopol pe titlul naţional din 1995 încoace!

În Cupele Europene, Knack participă neîntrerupt din 1998, având în total 25 de campanii europene. În ultimii 12 ani, de 11 ori a participat în Liga Campionilor, iar în şapte rânduri a ajuns în faza eliminatorie. În ediţia trecută, Roeselare a câştigat Grupa G, urmată de VfB Friedrichshafen, Zaksa Kedzierzyn-Kozle şi Galatasaray FXTCR Istanbul, dar a fost eliminată în primul tur al play-off-ului, de către formaţia poloneză Asseco Resovia Rzeszow, care a câştigat cu 3:1 ambele manşe.

În sezonul trecut, echipa antrenată de Emile Rousseaux alinia următorul sextet de bază: Tervaportti - Tuerlinckx, Coolman, Paulides, Claes, Verhanneman (Van Hirtum) şi Dejonckheere-libero. Toţi jucătorii belgieni din prima echipă, alături de rezervele D’Hulst (coordonator), Tomas Rousseaux (extremă) şi Stuer (libero), sunt internaţionali. Tervaportti e internaţional finlandez, iar Paulides e fost internaţional olandez, ei doi fiind singurii stranieri din lot. În această vară, Stuer (19 ani) a plecat la Precura Antwerp, Roeselare efectuând un singur transfer: a venit extrema Leonis Dedeyne (20 de ani, 1,93 m). De asemenea, clubul belgian a anunţat prelungirea contractelor pentru Claes şi pentru „căpitanul” Tuerlinckx (26 de ani), care joacă la Roeselare din 2008! Doar Verhanneman e mai vechi decât el la echipă, fiind sosit în 2006, dar în perioada 2011-2013 a evoluat în Italia. De altfel, Roeselare se bazează pe omogenitatea grupului, echipa din ultimele două sezoane fiind, practic, aceeaşi!

CVM Tomis şi Knack nu s-au mai înfruntat până acum. Meciurile din grupă sunt programate la 3 decembrie, la Constanţa, şi la 17 decembrie, la Roeselare.

SERGIU STANCU A JUCAT TREI SEZOANE LA ROESELARE. Singurul voleibalist român care a evoluat de-a lungul timpului la formaţia belgiană este Sergiu Stancu, jucător la CVM Tomis în ultimele două sezoane. Fostul internaţional a jucat în Belgia trei sezoane (2004-2006 şi 2011-2012) şi a cucerit două titluri, două Cupe ale Belgiei şi două Supercupe, în 2005 şi 2006, participând în Liga Campionilor în ambele sezoane. „Roeselare este o echipă de tradiţie a voleiului belgian, care an de an se bate pentru titlul naţional şi participă în Liga Campionilor. Anul trecut a câştigat toate cele şase meciuri din grupa sa. Este un club care an de an îşi doreşte performanţe maxime, dar la fel este şi CVM Tomis. Sunt convins că şi la Constanţa se va forma o echipă competitivă, la fel ca anul trecut. Grupa din Ligă este una echilibrată, în care Piacenza este favorită, chiar dacă a pierdut câţiva jucători importanţi. Au rămas însă Papi, Zlatanov sau Tencati, jucători care nu mai au nevoie de prezentare. Sunt convins că Tomis are şanse de calificare din această grupă”, a declarat Sergiu Stancu, care din actuala echipă a belgienilor i-a prins în sezonul 2011-2012 pe Tuerlinckx, Paulides, Van Hirtum şi D’Hulst.