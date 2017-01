Actorul american Robert Knepper, cunoscut pentru rolul Theodore "T-Bag" Bagwell din serialul "Prison Break", a declarat astăzi, că a mai fost în România, în urmă cu 30 de ani, pe vremea Securităţii, şi că este foarte fericit să vadă că lucrurile s-au schimbat între timp. Knepper a venit în România pentru a participa la ediţia din acest an a East European Comic Con, care se desfăşoară de vineri până duminică, la complexul Romexpo din Bucureşti. El a participat la o conferinţă de presă dedicată acestui eveniment. La conferinţă au mai participat actorul Manu Bennett, renumit pentru rolul Crixus din serialul "Spartacus", actorul Osric Chau, celebru pentru interpretarea personajului Kevin Tran din serialul "Supernatural", şi Mircea Mureşan, directorul East European Comic Con. Aflat la a doua sa vizită în România, actorul american Robert Knepper a spus că se bucură să vadă că lucrurile nu mai sunt ca pe vremea Securităţii. El a precizat că a mai fost în România în anul 1985, alături de alţi tineri actori, pentru câteva show-uri la Cluj. El a vorbit şi despre interdicţiile care i-au fost impuse în timpul respectivei vizite şi despre cât de şocat a fost să vadă cât de mult erau controlaţi românii de Securitate: "Aveam 25 ani, era pe vremea Securităţii şi am lucrat îndeaproape cu CIA. Ne-au spus ”Nu puteţi face asta. Nu puteţi face asta. Nu puteţi face asta”. Se uitau toţi la mine, eram cel mai tânăr actor din companie", a spus Knepper. El a precizat că ştia foarte puţine lucruri despre comunism, în general, ce se auzea în America şi ce era prezentat în filme: "Fiind aici şi văzând modul în care Securitatea i-a afectat pe români a fost şocant. A fost ca şi cum aş fi fost într-o oală sub presiune (...) Sunt foarte fericit că sunteţi diferiţi acum". Totodată, el a vorbit despre rolurile pe care le-a interpretat până în prezent, precizând însă că rolul preferat este mereu următorul, pentru că îi place foarte mult meseria de actor. În plus, vorbind despre fanii săi, Knepper a spus că aceştia au avut întotdeauna un foarte mare respect faţă de el, în ciuda faptului că rolul interpretat de el în serialul "Prison Break" a fost unul negativ: "Mă aşteptam să fie mai rău, dar am primit scrisori foarte respectuoase, chiar şi de la persoane aflate în închisoare". Totodată, el a precizat că aşteaptă cu nerăbdare acest weekend la East European Comic Con, pentru a-i cunoaşte şi pe fanii săi români. Actorul canadian Osric Chau chiar a spus că i se pare că oraşele din România se aseamănă cu oraşul său natal, Vancouver. La rândul său, actorul Manu Bennett, care este născut în Noua Zeelandă, a spus că este încântat să vină în România, unde poate să aibă o perspectivă asupra lucrurilor şi să îşi cunoască fanii din această parte a lumii. El a vorbit şi despre personajul Crixus, pe care îl interpretează în serialul "Spartacus", despre care a spus că este unul foarte puternic. La fel ca Robert Knepper, Manu Bennett a spus că nu se aştepta la o asemenea reacţie de partea fanilor. "Nu primeşti niciodată feedback-ul la care te gândeşti că îl vei primi. Oamenii te iubesc şi este uimitor că te iubesc chiar şi atunci când eşti băiatul rău", a mai spus Bennett. Şi actorul Osric Chau abia aşteaptă să îşi cunoască fanii români. El a vorbit şi despre rolurile în care şi-ar dori să joace, între care se află şi cel dintr-o producţie Marvel. "Cred că oricare dintre noi ar vrea. Dacă aş juca orice personaj într-o astfel de producţie, ar fi uimitor", a spus Osric Chau, moment în care Robert Knepper a început să îi verifice braţul drept pentru a vedea dacă acesta este suficient de musculos pentru un personaj dintr-o producţie Marvel. Porţile complexului Romexpo s-au deschis astăzi, la ora 16.00, pentru East European Comic Con, cel mai mare eveniment din România dedicat pasionaţilor de filme, seriale, benzi desenate, cosplay, jocuri video şi boardgames.