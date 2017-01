Kosovo - Armata provinciei

Naţiunile Unite şi NATO analizează posibila creare a unei armate a provinciei Kosovo, formată din 2.500 de membri. Emisarul special al Naţiunilor Unite, Martti Ahtisaari, a discutat această posibilitate în timpul unor întîlniri la care a participat, la sediul NATO de la Bruxelles. Această forţă de securitate ar urma să aibă 2.500 de membri care să aibă în dotare armament uşor şi să fie antrenaţi de NATO. Kosovo se află sub administrarea Naţiunilor Unite începînd din anul 1999. În luna februarie a acestui an au început, la Viena, sub îndrumarea lui Marti Ahtisaari, negocieri directe privind viitorul statut al provinciei sîrbe. Albanezii, majoritari în Kosovo, doresc independenţa acesteia, dar autorităţile de la Belgrad sînt dispus să accepte decît o autonomie extinsă.