Kosovo vrea armată pentru protejarea suveranităţii sale

Guvernul din Kosovo a prezentat, joi, un proiect de lege care prevede înfiinţarea unei armate pentru protejarea suveranităţii teritoriului, o decizie ce a stârnit nemulţumiri în Serbia. Armata va fi înfiinţată pe structurile Forţei de Securitate din Kosovo (KSF) şi va avea un efectiv de 5.000 de militari, a anunţat Guvernul de la Priştina. Înfiinţată în 2009 şi instruită de NATO, KSF are un efectiv de 2.500 de persoane şi nu are dreptul să dispună de armament sofisticat. Trupele KSF se află sub control civil şi sunt însărcinate în special cu operaţiuni de protecţie civilă şi acordare de ajutor în situaţii de urgenţă. După retragerea forţelor iugoslave din Kosovo, în 1999, securitatea acestei foste provincii sârbe, care şi-a autoproclamat independenţa în 2008, este asigurată de NATO. ”Forţele armate din Kosovo vor proteja suveranitatea, integritatea teritorială, cetăţenii, bunurile şi interesele Kosovo”, a declarat premierul kosovar, Hashim Thaci.

Pe lângă efectivul de 5.000 de militari, viitoarea armată va mai avea 3.000 de rezervişti şi va fi dotată cu un buget anual de 65 de milioane de euro. Ea va fi pe deplin operaţională după 2019, potrivit proiectului de lege. În acest scop, Guvernul a trimis către Parlament amendamente la Constituţie. Data desfăşurării unor dezbateri parlamentare pe această temă încă nu a fost stabilită. La Belgrad, ministrul pentru Kosovo, Aleksandr Vulin, a protestat şi a afirmat că Guvernul sârb va sesiza Consiliul de Securitate ONU, pentru a reclama organizarea unei reuniuni de urgenţă pentru discutarea deciziei Priştinei. Independenţa Kosovo a fost recunoscută până în prezent de aproximativ o sută de ţări, între care SUA şi 23 dintre cele 28 de state UE. Cu toate că Serbia contestă independenţa Kosovo, Belgradul şi Priştina au ajuns la un acord în aprilie 2013, sub auspiciile UE, vizând ameliorarea relaţiilor.