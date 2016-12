Familia Kardashian s-a mărit din nou. Kourtney a devenit pentru a treia oară mămică, după ce a adus pe lume un băieţel, ieri, exact în ziua când s-a născut fiul ei mai mare, Mason, care a împlinit cinci ani. Vedeta tv şi iubitul ei, Scott Disick, mai au o fetiţă, Penelope, doi ani. Kardashian, 35 de ani, a dezvăluit că aşteaptă un băiat, săptămâna trecută, în showul tv „Kourtney and Khloé Take the Hamptons”. „Va fi perfect pentru familia noastră”, susţinea ea.