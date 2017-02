Kovesi a prezentat date false la bilanțul DNA?

La doar o zi după ce procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a prezentat cu mare mândrie bilanțul DNA, în spațiul public au apărut informații conform cărora datele publicate sunt false. Despre asta a vorbit preşedintele Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România (UNJR), judecătorul Dana Gîrbovan. Ea a spus că este îngrijorată de modul în care Justiția contribuie la manipularea în spațiul public. „Procurorul-șef al DNA a spus că anul trecut, în rechizitoriile făcute de DNA, valoarea prejudiciilor cauzate Statului prin comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu a fost de 620 milioane euro, o sumă enormă, pe care nu o vom mai putea recupera. O să mă limitez exact la cifre. Pentru că mi s-a părut foarte mare această sumă de 620 milioane euro, am verificat-o raportat la raportul de activitate al DNA-ului. Am găsit în raportul de activitate pe 2015 că sumele și bunurile dobândite prin infracțiuni de corupție au fost de 431 milioane de euro, iar în raportul extins se arăta că suma totală a prejudiciilor pentru cele 375 de rechizitorii trimise de DNA în judecată în 2015 sunt de aproximativ 656 de milioane de euro. Avem, așadar, o diferență de cifre. Fie acceptăm că întreg prejudiciul pe abuz în serviciu este acoperit, ceea ce este puțin probabil, fie avem o problemă cu modul de prezentare a acestor cifre. Eu am rămas cu un semn de întrebare, pentru că nu mi-e foarte clar cât de mult ar fi afectat la acel moment decizia Curții Constituționale lupta împotriva corupției. După momentul intervenirii Ordonanței 13, s-a dat din nou un comunicat de către DNA și o declarație publică în care se arăta că apar peste 1.100 de persoane trimise în judecată în ultimii 3 ani. Cuantumul prejudiciilor este de peste 1 miliard de euro. Nu se mai poate face recuperarea prejudiciilor în condițiile modificărilor. Împărțind suma aceasta de 1 miliard de euro la numărul persoanelor trimise în judecată, vedem că prejudiciul mediu este în jur de 850.000 euro, o sumă ce depășea cu mult pragul de 200.000 lei stabilit prin ordonanță. Nu poți să răspunzi corect la întrebarea cât afectează decizia Curții Constituționale sau stabilirea unui prag valoric lupta împotriva corupției, pentru că nu ai cifrele corecte care să-ți spună acest lucru. Sunt doar cifre aruncate care corespund poate altui tip de infracțiuni, pentru a perpetua acest tip de discurs extrem de îngrijorător, de alarmist, și nu-ți permit să vezi realitatea din dosarele care se află pe rolul instanțelor sau sunt în curs de cercetare. Și aceasta este o problemă a noastră, a Justiției, pentru că nu suntem în stare, nu putem veni să ne îndeplinim obligația constituțională pe care o avem de a informa corect și complet populația”, a spus judecătoarea Dana Gârbovan.

Ședința de bilanț a DNA, „un Congres PCR cu Kovesi pe post de Tovarășul”

Modul în care au fost prezentate realizările DNA a fost criticat și de jurnalistul Ion Cristoiu, care a descris ședința de bilanț ca fiind „un Congres PCR cu o Codruța Kovesi pe post de Tovarășul și Tovarășa la un loc”. „Ședința de bilanț a DNA pe anul 2016 n-a diferit cu nimic de ședințele de bilanț ale PCR de pe vremuri. (...) Locul Tovarășului l-a luat Codruța Kovesi. Ba chiar, dacă ne gândim la cultul personalității fără margini care a fost bilanțul DNA, în materie de cult al personalității, Codruța Kovesi a fost și Tovarășul, și Tovarășa, la un loc”, a comentat Ion Cristoiu.