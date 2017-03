Kovesi, după întâlnirea cu ministrul Justiţiei: Nu mi-a cerut demisia, nu demisionez. Nu am de ce

Procurorul-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, luni, după întâlnirea cu ministrul Justiţiei, că a discutat cu acesta despre activitatea DNA, că Tudorel Toader nu i-a cerut demisia şi că nu intenţionează să demisioneze pentru că nu are de ce. "Am discutat despre activitatea DNA. Atât am avut de declarat. Nu mi-a cerut demisia şi nu intenţionez să îmi dau demisia, nu am de ce să îmi dau demisia, DNA şi-a făcut treaba. A fost o discuţie despre care nu vreau să dau foarte multe detalii, ve'i afla după cel mai probabil de la domnul ministru. Am discutat doar despre activitatea DNA", a declarat, luni seară, Laura Codruţa Kovesi, după întâlnirea avută cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a ajuns, luni după-masă, la sediul Ministerului Justiţiei, la scurt timp după ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Hans Klemm, care a avut şi el o discuţie cu ministrul Justiţiei.