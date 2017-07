Kovesi răspunde cu întârziere acuzaţiilor despre reținerea Elenei Udrea

Laura Codruţa Kovesi se apără cu întârziere. Aflată la un interviu la oficina ziare.com, Kovesi a declarat, în replică la afirmaţiile procurorului Mihaela Moraru Iorga - care a acuzat-o că a făcut presiuni pentru reţinerea Elenei Udrea, „chiar şi pentru o noapte”, deşi nu exista aviz pentru arestare din partea Parlamentului şi atunci ”totul era doar un circ mediatic -, că nu a cerut niciodată procurorilor să dispună anumite măsuri sau soluții. „Nu am cerut niciodată procurorilor să dispună anumite măsuri sau soluții. În ceea ce privește anumite măsuri preventive, nu vreau să particularizez cu un dosar sau un procuror, rolul meu ca procuror-șef intervine într-o unică situație, când se solicită un aviz pentru ridicarea imunității, dacă procurorul de caz consideră că se impune măsura reținerii sau arestării preventive față de un senator sau deputat. Doar în această situație eu emit un punct de vedere, în sensul în care procurorul propune printr-un referat ridicarea imunității, iar eu verific dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de lege. Doar în această situație pot emite o opinie pe temeinicia sau legalitatea unei astfel de propuneri. În rest, alte discuții nu avem. Avem în interiorul DNA discuții profesionale, sunt colegi care se consultă: practica judiciară e în acest fel, ce părere ai, pot folosi această soluție a ICCJ? Aceste discuții sunt uzuale, nu numai cu șeful, ci și între procurori. În cadrul lor poți emite opinii cu privire la o încadrare juridică sau chestiuni generale. Dar niciodată, niciodată, nu doar de când sunt procuror-șef DNA, ci și când am fost procuror general, nu am cerut unui procuror să propună o arestare preventivă sau să dea o anumită soluție într-un dosar. Dacă făceam așa ceva, în cei 10 ani cred că aș fi avut plângeri la CSM”, a spus Kovesi pentru ziare.com.