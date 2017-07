Kovesi refuză să se prezinte la comisia de anchetă. Iohannis se face că plouă!

De ce refuză șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, să se prezinte în fața comisiei parlamentare care anchetează posibila fraudare a alegerilor prezidențiale din 2009? Asta-i întrebarea care este pe buzele majorității politicienilor. În timp ce cei mulți vor să știe dacă șefa DNA are ceva de ascuns, adică dacă a fost cu adevărat acasă la Gabriel Oprea în noaptea prezidențialelor din 2009, pe șeful statului, Klaus Iohannis, pare să nu-l frământe câtuși de puțin această problemă. Prezent joi la aeroportul militar din Mihail Kogălniceanu, președinte țării a refuzat să comenteze refuzul şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, de a veni la audieri în comisia parlamentară de anchetă. „Asta cred că trebuie să o întrebați pe doamna Kovesi, nu pe mine”, a declarat Klaus Iohannis. Șeful statului a fost la fel de evaziv și când a fost chestuionat pe tema anchetei pe care Ministerul Justiției o derulează la DNA. Întrebat dacă a avut o discuție cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, pe această temă, Iohannis a declarat: „Nu și nici nu o să am de la mine inițiativă. Sunt sigur că ministrul se va anunța la mine imediat ce va avea niște concluzii”. De asemenea, întrebat dacă ar trebui ca Inspecţia Judiciară să termine mai repede raportul în acest caz, el a răspuns că acesta trebuie realizat profesionist și bine documentat. „Poate vă amintiţi că eu am lucrat odată în domeniul inspecţiei. A fost inspecţie şcolară, dar să ştiţi că astfel de verificări câteodată durează un pic mai mult şi, dacă se fac într-un mod profesionist şi bine documentat, trebuie să avem răbdare. Eu am toată încrederea că aşa se vor face, adică profesionist şi bine documentat”, a afirmat şeful statului.

DRAGNEA, PREMIER? ȘEFUL STATULUI - „NU ARE ROST SĂ DISCUTĂM“

Președintele țării, Klaus Iohannis, l-a luat pe „Nu“ în brațe atunci când a fost chestionat de jurnaliști și pe tema proiectului de lege pregătit de Cabinetul Tudose privind abrogarea Legii de funcţionare a Guvernului nr. 90/2001, care interzice unei persoane condamnate penal să facă parte din Executiv. Potrivit proiectului pregătit de Guvernul Tudose, de interdicţie vor scăpa condamnaţii care s-au reabilitat. Invitat să comenteze această informație, Klaus Iohannis a spus că „nu are rost”. „Sunt chestiuni atât de ipotetice încât nu cred că este bine să le discutăm astăzi. Au existat foarte multe proiecte pe mesele multor guverne și lucrurile trebuie să evolueze într-o anumită logică. Este o fază atât de incipientă încât nu are rost să discutăm”, a declarat Iohannis.