Kovesi spune că nu are ”nici trei capete, nici cinci mâini, nici puteri supranaturale”

Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, considerată potrivit topului Forbes drept cea mai influentă femeie din România, a vorbit pentru prima dată, într-un interviu acordat revistei Elle, despre viața sa personală. Ea a spus că nu există un echilibru între viața sa personală și cariera profesională. Un avantaj este acela că nu are copii sau soț, fapt care îi oferă mai mult timp de muncă și subliniază că munca este un aspect mult mai important decât viața personală. De asemenea, șefa DNA recunoaște că o amuză acele site-uri care glumesc pe seama activității sale profesionale. ”Știu că sunt multe glume care circulă în spațiul public despre mine. Există un website care tot timpul face glume și care a scris despre mine că eu nu beau cafea dimineața, ci lacrimi de corupt, că nu mă vopsesc pe păr cu vopsea, ci cu sânge de corupt, că cineva a vrut să-mi ofere un mărțișor de 1 martie și eu nu am vrut să-l primesc că nu avea chitanță și l-am arestat. Mă amuză să citesc asemenea lucruri, dar cred că cei care mă cunosc și intră în contact cu mine își dau seama că sunt un om obișnuit. Nu am nici trei capete, nici cinci mâini, nici puteri supranaturale, n-am o baghetă magică. Sunt un om ca oricare alt om, o femeie ca orice altă femeie de vârsta mea”, a declarat Kovesi. Ea a ținut să puncteze că munca reprezintă un aspect foarte important în viața ei.