Kovesi trage de urechi funcţionarii altora

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi a ieşit, ieri, într-unul din extrem de rarele interviuri pe care le-a acordat de când este în această funcţie şi a transmis mesaje puternice în spaţiul public. Aproape la fel de puternice ca şi ecoul „Plimbării Libertăţii” care a scos din case, pe caniculă, multe mii de oameni solidari cu jurnaliştii Antenei 3. Nu putem crede că este doar o coincidenţă apariţia temutului procuror şef la o zi după elocventa mişcare de simpatie populară. În ce priveşte Antena 3, Kovesi a ţinut să sublinieze faptul că nu DNA confiscă sediul, ci Ministerul Finanţelor şi că este o premieră să vedem într-o minută modul în care se desfășoară o confiscare. Aceste aspecte i s-au părut ei relevante. „În ceea ce privește aceste măsuri luate de instanță este o decizie prin care s-a dispus recuperearea prejudiciului. Judecătorii din complet au fost foarte preciși cu privire la ce se confiscă, cum se confiscă. E prima dată când vedem într-o minută a unei instanțe modul în care se va desfășura această confiscare. Toate aceste imobile vor trece în proprietatea statului. Dacă sunt contracte de închiriere care nu se vor încheia până la data trecerii în proprietatea statului, aceste contracte vor fi sau nu prelungite de stat”, a spus Kovesi, pentru Adevarul Live. După ce a lămurit câteva detalii de procedură asupra cărora oricum nu avea nimeni niciun dubiu, procurorul şef s-a apucat să ameninţe ANAF, CSM şi CNA, în această ordine. În ce priveşte lucrătorii ANAF, ea a declarat că nu se poate baza pe ei și că inspectorii Fiscului vor fi monitorizaţi de DNA la capitolul "recuperarea prejudiciilor" constatate de instanţă: "Urmărim cu foarte mare atenţie modul în care se execută hotărârile judecătoreşti de condamnare în dosarele DNA". În acest context sensibil al dezvăluirilor din presă şi al dosarului ICA, care a lăsat în urmă multe semne de întrebare, această declaraţie a procurorului şef al DNA poate fi interpretată ca fiind o presiune la adresa respectivilor lucrători. Aşa cum, în minuta judecătoarească au apărut, în premieră, detalii despre modul în care se va desfăşura confiscarea, tot aşa, în premieră, procurorul şef al DNA dă dovadă de o conştiinciozitate ieşită din comun în ce priveşte responsabilităţile lucrătorilor ANAF. Probabil că, în faţa acestor presiuni, ANAF va reacţiona cât de curând. Cei de la CSM au făcut-o la nici o jumătate de oră după interviul lui Kovesi. ''S-au făcut foarte multe emisiuni în care în mod repetat au fost atacuri directe la persoana magistraților. O problemă a sistemului o reprezintă cine îi apără pe judecători. CSM nu a existat în acest caz. Am văzut adevărate linșaje mediatice în care CSM, CNA, nu a intervenit. Cei din CSM pot spune că judecătorul trebuia să sesizeze CSM, dar dacă tu sesizezi CSM există riscul să fii recuzat. Eu cred că cele două instituții trebuie să își îndeplinească rolul. CSM trebuie să apere magistrații din sistem'', a spus Laura Kovesi. După cum aminteam, la nici jumătate de oră, CSM anunţă că va sesiza Inspecţia Judiciară în cazul dosarului Telepatia, după declaraţiile din spaţiul public privind condamnarea lui Dan Voiculescu şi că reclamă mai multe atacuri din partea unor persoane publice la adresa independenţei justiţiei şi a magistraţilor care au instrumentat dosarul. „Când spune şeful să sari de trei metri, tu sari de cinci”, spune o bună vorbă românească care ilustrează perfect întâmplările zilei de ieri.

S-ar părea că, în războiul dintre Antena 3 şi şefa DNA, fiecare dintre părţi punctează în fiecare zi, şi dacă Antena 3 a scos multe mii de oameni în stradă, la „Plimbarea Libertăţii”, Kovesi a simţit nevoia să dea bice angajaţilor ANAF să urgenteze preluarea sediului media. Ce mai urmează?

Justiţia este independentă, dar DNA primeşte informaţii de la SRI

INFORMAŢIILE VIN DE LA SRI Este o coincidenţă faptul că dosarul ICA, în care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare a fost judecat în acest an electoral şi trebuia musai finalizat până la finalul lui 2014, adică până îşi termină Traian Băsescu mandatul. Asta ne spune procurorul şef al DNA Laura Codruţa Kovesi în legătură cu dosarele din ultima vreme. Kovesi a arătat, într-unul dintre rarele interviuri cu care a ieşit în spaţiul public de când este şefa acestei structuri, că instituţia are o colaborare strânsă cu SRI care transmite informări privind fapte de corupţie. "Suntem sesizaţi de obicei de SRI. În foarte multe dintre aceste dosare am primit multe informări de la SRI cu mult înainte de acest an electoral. Justiţia este independentă, iar noi ne facem treaba indiferent de ce se întâmplă în spaţiul politic. Noi lucrăm în dosare cu toate resursele pe care le avem. Fiecare procuror are în lucru 50 - 60 de dosare. Nu stăm să alegem dosarele, dacă e an electoral, dacă are o anumită calitate. Totul este în funcţie de momentele operative care apar", a declarat Kovesi. Ea a precizat totodată că "sunt şi foarte multe denunţuri care se fac în ultima perioadă de timp de la persoane cu privire la preşedinţi de consilii judeţene, la primari, parlamentari, persoane cu funcţii importante, secretari de stat sau directori din strucuturile centrale sau locale".

"AM FOST ACUZAŢI CĂ FACEM ANCHETE LA PERSOANE DINTR-UN ANUME PARTID” Şefa DNA a mai declarat că activitatea instanţei nu trebuie limitată "la anumite momente ce se desfăşoară pe plan politic". "Am fost acuzaţi că facem anchete la persoane dintr-un anume partid. Realitatea infirmă aceste lucruri", a mai spus procurorul-şef al DNA. Fără alte comentarii!

Doi dintr-o lovitură: Mustaţă şi Duţă, scoşi din dosarul ICA pe motiv de... tergiversare şi pensie

Şi judecătorul Stan Mustaţă a fost pomenit de şefa DNA în interviu. Ea a declarat că Stan Mustaţă, care a avut în lucru dosarul ICA, a tergiversat judecarea, iar în discuţiile cu unele persoane spunea că doreşte amânarea cauzei după decembrie 2014, existând riscul să nu-l termine niciodată, să-l amâne până se împlinea prescripţia (deşi, potrivit jurnaliştilor de la luju.ro, nu exista niciun pericol în această direcţie, deoarece faptele din dosarul ICA se prescriu în 2017!). În contextul discuţiei despre amânările din dosarul ICA, Kovesi, a recunoscut că reţinerea şi, ulterior, arestarea magistratului Mustaţă pentru fapte de corupţie a fost un moment important în dosarul ICA. Kovesi a spus că Stan Mustaţă a fost unul dintre judecătorii care au tot tergiversat judecarea dosarului ICA şi care a admis mai multe excepţii şi situaţii de amânare, unele probabil întemeiate, altele nu. "Deschiderea acestui dosar faţă de judecătorul Mustaţă - care este suspect în acest moment, nu este condamnat - nu a avut legătură cu modul în care a judecat dosarul Voiculescu", a precizat Kovesi. Ea a mai spus că în cazul monitorizării care s-a făcut în dosarul lui Stan Mustaţă şi din probele administrate a rezultat că, într-un fel, judecătorul s-a antepronunţat la vremea respectivă pe judecarea dosarului ICA, susţinând în discuţiile cu terţe persoane că doreşte amânarea cauzei după decembie 2014. „Deci exista riscul ca acest judecător, dacă continua judecarea dosarului, să nu îl termine niciodată, probabil se împlinea prescipţia, pentru că probabil amâna la nesfârşit”, a spus Kovesi. Dacă la Stan Mustaţă ne-am lămurit, în ce îl priveşte pe celălalt magistrat, Florică Duţă, acesta, pur şi simplu, s-a pensionat. Şefa DNA a subliniat că faptul că acesta nu a mai făcut parte din completul care a judecat dosarul ICA nu a avut nicio legătură cu faptele, ci a fost urmare a deciziei de a se pensiona. Kovesi a precizat că, în acest context, a fost învestit un nou complet, format din judecători de la Curtea de Apel Bucureşti. Ea nu a explicat, desigur, de ce respectivul nou complet a fost numit şi nu ales aleatoriu, aşa cum spune chiar legea pe care şefa DNA o tot invocă.

Despre viteza de finalizare a dosarului: „mi se pare că au respectat legea”

Întrebată cum comentează afirmaţiile că procesul privind privatizarea ICA a căpătat o "viteza nefirească", Kovesi a spus că şase sau şapte ani de judecată nu i se pare o dată rezonabilă pentru un dosar în care sunt implicate 12 persoane (aici, probabil, Kovesi s-a făcut că nu înţelege, căci reporterul s-a referit la viteza de finalizare a dosarului, şi nu la întreaga durată a procesului - n.r.). "Apelul este o cale de atac în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se administrează probe la fel cum se administrează în prima instanţă. Nu cred că a fost o viteză neaşteptat de mare, s-au respectat toate dispoziţiile legale, s-a epuizat tot probatoriul, persoanele care au fost suspectate de săvârşirea acestor infracţiuni au fost audiate, nu au fost invocate probe noi, care să nu fi fost administrate până la acel moment. Au fost probe în care au fost foarte multe amânări şi în momentul în care doi judecători epuizează probatoriul, toate etapele şi pronunţă o soluţie, nu mi se pare nimic nefiresc, mi se pare că au respectat legea", a precizat Kovesi.

Ciudat ar putea părea, într-o altă ţară de pe o altă planetă faptul că noul complet numit şi nu ales aleatoriu a citit cu o „viteză nefirească” zecile de mii de pagini ale dosarelor, au respins toate probele şi toţi martorii noi, au refuzat pe bandă rulantă tot ce au cerut avocaţii, şi toate astea într-o singură lună. Numai încheierile avocaţilor pentru cei 12 inculpaţi, fiecare document având multe zeci de pagini, au fost date gata de cei doi judecători, Camelia Bogdan şi Mihai Alexandru Mihalcea în două zile! Iar vineri, când s-a dat sentinţa în dosarul ICA, ei au mai avut de încheiat un proces! Tare!

Curtea de Apel Bucureşti i-a condamnat definitiv, în 8 august, în dosarul privatizării ICA, pe Dan Voiculescu la 10 ani de închisoare, pe Gheorghe Mencinicopschi, fost director ICA, la opt ani, şi pe Sorin Pantiş, fost ministru, la şapte ani de închisoare.

În acelaşi dosar, fostul director al Agenţiei Domeniilor Statului, Corneliu Popa, a fost condamnat la opt ani de închisoare, iar Jean Cătălin Sandu, fost şef al Direcţiei Juridice din ADS, a primit şase ani de închisoare. Tot la şase ani de închisoare a fost condamnat Vlad Nicolae Săvulescu, fost şef al Direcţiei de Privatizare-Concesionare din ADS. Flavius Adrian Pop, fost şef de serviciu în ADS, a fost condamnat la cinci ani cu executare. Gheorghe Sin şi Constantin Baciu au primit patru ani de închisoare cu suspendare, iar Vica Ene şi Grigore Marinescu, trei ani, tot cu suspendare. Curtea de Apel a mai decis ca sediul posturilor Antena şi cel al grupului de firme Grivco să fie confiscate. De asemenea, judecătorii au dispus confiscarea mai multor imobile apaţinând inculpaţilor.

“Haideţi să fim serioşi...” Scenariul binecunoscut al denigrării oamenilor curajoşi

În ce priveşte dezvăluirile fostului oficial DNA, Dumitru Gheorghiu, despre colega care “a fost obligată să greşească”, adică să umfle prejudidiul la cererea procurorului de dosar, Kovesi se apără în pur stil comunist, proiectând un film deja mult prea familiar din păcate. L-am mai văzut la procurorul Iacobescu, la magistratul Ciurea şi la cine ştie câţi alţii care nu au curajul (încă) să vorbească: omul care se întoarce împotriva sistemului este denigrat, împroşcat cu noroi, decredibilizat, forţat să iasă din schemă şi apoi... la pensie! Exact aceeaşi poveste ne-o spune acum Kovesi despre fostul expert economic al DNA, Dumitru Gheorghiu. “Haideţi să fim serioşi, trebuie să ne gândim şi la credibilitatea celor care fac aceste acuzaţii total neadevărate, această persoană a părăsit instituţia în urma mai multor abateri, a fost sancţionat disciplinar. Este total necredibil subiectul. Specialista din DNA care a făcut acel raport de evaluare are vechime în activitate, are foarte multe diplome la cursuri de pregătire profesionale, are examene luate în acest sens şi are competenţă pe domeniul în care s-a făcut expertiza. Avem o problemă destul de mare legata de credibilitatea unor persoane care au fost date afară din sistem. O persoană sancţionată disciplinar poate să spună orice”, a declarat Kovesi. “Dumitru Gheorghiu a fost dat afară în urma mai multor abateri disciplinare, avem inclusiv abateri care vizează pregătirea profesională, modul de exercitare a atribuţiilor, dar şi divulgarea de informaţii către terţe persoane care nu aveau voie să le primească. Acet domn obişnuia să-şi înregistreze colegii pentru a avea diverse probe”, a adăugat şefa DNA.

Fostul expert a declarat, la Sinteza Zilei, că: “Eram într-o delegaţie şi am trecut pe la biroul ei să o văd. Plângea şi lucra la raport. Mi-a spus că a urlat procurorul la ea şi trebuia până dimineaţă să dea raportul”. Specialista DNA care lucra la acel raport nu era expert evaluator independent, iar “evaluarea s-a făcut financiar contabil, ceea ce e complet greşit”, de către un specialist al DNA, a mai spus fostul expert.