Kovesi vrea puteri mari pentru procurori

SUSPICIUNILE AU RĂMAS Adrian Năstase a ajuns marţi seară la secţia de terapie intensivă a Penitenciarului Rahova, după şase zile petrecute în Spitalul Floreasca. El a fost cazat într-o cameră cu două paturi şi grup sanitar propriu, în care se mai află un alt deţinut. În urma lui au rămas un reputat medic ameninţat cu dosare penale şi poliţişti audiaţi. Iar unul dintre lucrurile neclare din toată această anchetă este implicarea DNA, în condiţiile în care competenţa verificărilor în cazul respectivelor suspiciuni ţine de Parchet, nu de DNA. Medicii şi poliţiştii implicaţi în caz ar fi putut fi audiaţi de DNA doar în situaţia în care ar fi existat suspiciuni privind acte de corupţie comise în instituţiile în care îşi desfăşoară activitatea! În altă ordine de idei, următorul pas va fi vacantarea postului de deputat ocupat de Adrian Năstase, în urma condamnării sale, vacantare ce va fi făcută de plenul Camerei Deputaţilor. Condamnarea fostului premier înseamnă, potrivit statutului PSD, că acesta îşi pierde şi calitatea de membru al partidului. Cu toate astea, unii social democraţi consideră că Năstase ar trebui să rămână membru PSD. În cadrul şedinţei de guvern de ieri, premierul Victor Ponta a cerut miniştrilor de Interne şi al Sănătăţii să transmită poliţiştilor şi medicilor un mesaj oficial prin care aceştia să fie încurajaţi să îşi facă datoria în continuare şi asiguraţi că beneficiază de sprijinul Guvernului, având în vedere \"atacurile\" din ultimele ore.

ADEVĂRATUL MOTIV Faptul că glonţul l-a rănit sau doar l-a zgâriat pe Năstase, faptul că poliţiştii şi-au făcut sau nu datoria sau că medicii au pus sau nu diagnostice corecte sunt considerate acum elemente secundare. Se pare că o declaraţie a procurorului general, Laura Codruţa Kovesi, demonstrează la ce foloseşte tot scandalul „Năstase”. Ei bine, luni dimineaţă, Kovesi a afirmat că Poliţia Judiciară trebuie să treacă din subordinea Ministerului de Interne în subordinea Ministerului Public (Parchetul General - n.a.). Ce înseamnă trecerea Poliţiei Judiciare în subordinea Parchetului General? Preşedintele Comisiei juridice de la Senat, Tony Greblă, s-a arătat stupefiat: „Este o propunere cu efecte foarte grave. Se acordă procurorilor atribuţii în plus în ceea ce priveşte urmărirea penală. Nu este deloc normal într-un stat democratic să se întâmple aşa ceva”. Încheiem amintindu-vă că organele de anchetă au dovedit faptul că mezina prezidenţială a devenit europarlamentar folosind aceleaşi mijloace invocate în condamnarea lui Năstase, dar nu am auzit să fi ajuns în instanţă dosarul ei!?! No comment.