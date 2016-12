Kristanna Loken și Remy Bonjasky, la cântarul oficial al Superkombat

10:34:14 / 31 Iulie 2015

RUSINE CORINA MARTIN

Stimate Decebal Fagadau,chiar ii permite-ti corinei martin sa cheltuie banii din taxa de promovare aiurea? sa faca ea un eveniment nu sa se bage cu japca ca si parteneri si sa apara in fata cetateanului ca scuze ca a facut ceva.Statiunea e moarta,nu are nimic,dar domnia sa isi plateste chiria de 300 de euro din prosteala ce o da constanteanului.pt ca nu e in stare sa faca nimic,se baga partener.sa faca ea ceva,ca doar de asta colecteaza acea taxa de promovare.cluburile nu au mai ieit la inaintare cu nimic,faceti ceva cu duduia corina martin si inlaturati-o pana nu va mananca toti banii din taxa de promovare.