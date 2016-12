Kristen Stewart colaborează cu Balenciaga

Actriţa Kristen Stewart a reuşit o evoluţie rapidă de la... vampiriţa care a sucit minţile adolescenţilor la imaginea de senzaţie a unei renumite firme de modă. Lumea selectă a modei i-a recunoscut gustul în materie şi, la 22 de ani, Kristen trece de la personajul Bella din saga ”Amurg” la ultima creaţie... olfactivă semnată Balenciaga. Campania de promovare a ultimului parfum Balenciaga, Florabotanica, include un clip având-o ca protagonistă pe Kristen Stewart, îmbrăcată într-o rochie cu imprimeuri florale, cochetând cu camera. Dacă iniţial, actriţa se gândise să interpreteze rolul unei tinere fermecătoare dar naivă, designerul Balenciaga, Nicolas Ghesquière, a avut alte planuri pentru ea, mai provocatoare, aidoma parfumului proaspăt lansat. Florabotanica conţine note de iarbă de vetiver, ambră, trandafir şi chiar o atingere discretă de mentă. Vetiverul (Vetiveria zizanoides) nu este o plantă deosebit de atrăgătoare, însă rădăcina sa aromatică reprezintă o veritabilă comoară pentru creatorii de parfumuri. Aceasta este distilată în Java, Reunion, Haiti, Brazilia şi India. Ocupaţia britanică a Indiei a popularizat apa de vetiver şi colonia în Anglia şi America de Nord a secolului XIX. Parfumurile moderne folosesc vetiverul ca fixativ.

Nicolas Ghesquière a mărturisit că a remarcat-o pe Kristen Stewart dinainte de a deveni o actriţă bine plătită la Hollywood. Designerul a fost impresionat de actriţă încă din 2002, când aceasta a interpretat rolul fiicei lui Jodie Foster în filmul ”Panic Room”. ”Mă gândeam privind-o atunci, în 2002, că mi-ar plăcea să am o colaborare cu ea, într-o bună zi, pentru că este atât de... Balenciaga”, mărturiseşte Nicolas Ghesquière. Când a fost aleasă pentru campania Balenciaga, în luna ianuarie a acestui an, Kristen Stewart nu ştia prea multe despre lumea modei dar era fermecată deja de brandul pentru care urma să lucreze. Kristen a înlocuit-o pe superba franţuzoaică Charlotte Gainsbourg, ca imagine a Balenciaga. Clipul pentru Florabotanica va avea lansarea în toamnă. Anul acesta, Kristen Stewart va putea fi admirată şi pe marile ecrane, în pelicula “Snow White and The Huntsman”.