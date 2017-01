Kristen Stewart, în continuare pedepsită

După ce l-a pierdut pe bărbatul pe care îl iubea, din cauza infidelităţii, Kristen Stewart se pare că a pierdut şi rolul din continuarea filmului ”Snow White and the Huntsman / Albă ca Zăpada şi Războinicul Vânător”, filmul care a prilejuit întâlnirile fierbinţi cu regizorul britanic Rupert Sanders. Actriţa a interpretat personajul principal în film, însă în cea de-a doua parte, va fi lăsată pe dinafară. Se pare că în urma scandalului, studiourile Universal vor acum un film care să se concentreze doar pe vânător, interpretat de Chris Hemsworth. Kristen Stewart ar mai putea avea un mic rol, însă nu va mai fi personajul principal. În plus, scenaristul filmului, David Keopp, a plecat, nemulţumit că proiectul s-a transformat în altceva decât pentru ce fusese el angajat. Totodată, nu se ştie dacă Rupert Sanders va regiza şi partea a doua. Universal Studios s-a limitat să anunţe că explorează mai multe opţiuni pentru continuarea filmului.

Kristen Stewart a recunoscut că a avut o relaţie cu regizorul Rupert Sanders, în vârstă de 41 de ani, căsătorit şi tată a doi copii, după care, nevasta înşelată a postat fotografii cu cei doi sărutându-se şi comentarii deloc flatante despre Kristen pe contul său de Twitter. Scandalul a dus la despărţirea lui Kristen Stewart de actorul britanic Robert Pattinson.