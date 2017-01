Kristen Stewart, o posibilă sarcină

O mare înscenare? Asta era întrebarea care a apărut în mintea multor comentatori mondeni care au urmărit evoluţia scandalului de infidelitate care o are în prim-plan pe actriţa americană Kristen Stewart. Dacă la început, lucrurile păreau clare, acum totul este în ceaţă. Şi asta pentru că apropiaţii actriţei de 22 de ani pretind că aceasta nu s-a culcat cu regizorul Rupert Sanders, de 41 de ani. Pe de altă parte, se speculează că vedeta ar fi însărcinată iar acest lucru l-ar fi determinat pe Robert Pattinson să reînceapă să discute cu ea. Pentru că, chiar dacă infidelitatea s-ar confirma complet, sunt şanse ca el să fie tatăl copilului pe care l-ar aştepta Kristen Stewart. Aceasta pare să fi găsit refugiu în casa producătorului Giovanni Agnelli, în timp ce Robert Pattinson a preferat casa bunei sale prietene Reese Whiterspoon.

În timp ce Rupert Sanders face eforturi disperate să se împace cu soţia sa, fotomodelul britanic Liberty Ross, care i-ar fi pus condiţia clară să nu mai lucreze niciodată cu Kristen Stewart, apele sunt mai agitate ca oricând şi lumea aşteaptă cu gura căscată un final fericit, ca la Hollywood. Liberty Ross este devastată, după ce a aflat din presă de escapada soţului său. După ce a postat mai multe comentarii şi o poză deloc flatantă pentru Kristen Stewart, ceea ce a obligat-o apoi să renunţe la contul său de Twitter, Liberty Rose nu vorbeşte în continuare cu Rupert Sanders şi iertarea cam are de aşteptat. În tot acest timp, prietenii lui Kristen Stewart încearcă să-i refacă imaginea lezată şi pretind că, deşi actriţa s-a simţit vinovată şi a dat un comunicat public prin care îşi cerea iertare de la Robert Pattinson, infidelitatea era mai mult mentală, pentru că relaţia cu regizorul producţiei ”Snow White and the Huntsman” s-a rezumat la câteva săruturi pasionale. Şi nici măcar acestea nu ar fi avut loc în timpul filmărilor, ci în ultimele săptămâni. Singurul care pare să nu fi fost la curent cu scenariul era… Robert Pattinson. Există însă nu numai fotografii, ci şi filmuleţe care îi arată pe Kristen Stewart şi pe Rupert Sanders în ipostaze mai mult decât apropiate.

Un alt moment stânjenitor pentru Robert Pattinson va fi premiera ultimului film al lui Kristen Stewart, ecranizarea romanului lui Jack Kerouac ”On The Road”, ce va avea loc pe 16 august şi în care aceasta a filmat o scenă fierbinte alături de doi colegi.